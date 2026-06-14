Kein Sieger! Brasilien zum Auftakt von Marokko gestoppt

Brasilien und Marokko trennen sich zum Auftakt der WM-Gruppe C mit einem leistungsgerechten 1:1.

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Vor dem Turnier wurden beide Teams als klare Favoriten auf den Gruppensieg gehandelt, doch von Beginn an zeigen vor allem die Nordafrikaner, warum. Die Mannschaft des neuen Teamchefs Mohamed Ouahbi übernimmt sofort die Kontrolle und drängt die Selecao tief in die eigene Hälfte.

Neil El Aynaoui vergibt bereits nach sechs Minuten aus aussichtsreicher Position, kurz darauf setzt Kapitän Achraf Hakimi einen Schuss aus spitzem Winkel knapp neben das lange Eck (7.). Brasilien findet zunächst kaum ins Spiel, während die Marokkaner Ball und Gegner laufen lassen.

Erst nach einer Viertelstunde meldet sich die Mannschaft von Carlo Ancelotti erstmals gefährlich an. Vinicius Junior setzt sich auf der linken Seite stark durch und flankt ideal in den Fünf-Meter-Raum, wo Igor Thiago die große Chance auf die Führung auslässt (14.).

Marokko belohnt sich mit Traumtor

Die verdiente Führung fällt wenig später durch eine Einzelaktion der Extraklasse. Brahim Diaz spielt einen perfekten Steilpass auf Ismael Saibari, der Alisson Becker aus vollem Lauf elegant überlupft und zum 1:0 trifft (21.).

Die Nordafrikaner bleiben auch danach gefährlich. Hakimi verfehlt mit einem Distanzschuss erneut nur knapp das lange Eck (27.), wenig später bringt ein Freistoß des PSG-Stars die brasilianische Defensive erneut ins Wanken (29.).

Doch ausgerechnet in einer Phase, in der Marokko alles im Griff zu haben scheint, schlägt Brasilien zurück. Bruno Guimaraes stochert den Ball auf die linke Seite zu Vinicius Junior, der von der Strafraumkante nach innen zieht und den Ball sehenswert ins lange Eck jagt (32.).

Kurz vor der Pause verhindert Yassine Bounou mit einer starken Parade gegen Lucas Paqueta nach artistischem Seitfallzieher sogar noch den Rückstand (45.+2). Mit dem 1:1 geht es schließlich in die Kabinen.

Brasilien übernimmt nach der Pause

Die zweite Hälfte beginnt mit deutlich aktiveren Brasilianern. Wieder ist Vinicius Junior Dreh- und Angelpunkt im Offensivspiel. Zunächst findet seine Flanke keinen Abnehmer (51.), wenig später scheitert Igor Thiago nach schnellem Einwurf am stark reagierenden Bounou (52.).

Anschließend verliert die Partie etwas an Tempo. Brasilien kontrolliert das Geschehen, Marokko steht defensiv kompakt und lässt nur wenige Chancen zu. Die beste Möglichkeit vergibt Raphinha nach einer flachen Hereingabe von Guimaraes nur knapp (67.).

Auch in der Schlussphase fehlen die ganz großen Höhepunkte. Raphinha setzt einen weiteren Abschluss zu zentral auf Bounou (78.).

In der 90+9. Minute bietet sich Marokko noch die letzte Chance auf den Lucky Punch: El Aynaoui zieht aus der zweiten Reihe ab, der Ball setzt unangenehm auf und fliegt gefährlich in Richtung rechter Stange. Alisson reagiert jedoch stark und kann den Versuch noch parieren.

Im Spitzenspiel der Gruppe C fällt kein weiterer Treffer mehr. Damit trennen sich Brasilien und Marokko mit 1:1.

Für Brasilien geht es am Samstag (2:30 Uhr MESZ) gegen Haiti weiter. Marokko trifft bereits um Mitternacht auf Schottland.

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