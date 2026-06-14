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Klopp entschuldigt sich live im TV bei Nagelsmann

Jürgen Klopp ist bei der WM als Experte bei MagentaTV im Einsatz und entschuldigt sich nun für eine Aussage beim Bundestrainer Nagelsmann.

Klopp entschuldigt sich live im TV bei Nagelsmann Foto: © IMAGO / Kirchner-Media
Textquelle: © LAOLA1
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Vor dem Auftaktspiel gegen Curaçao sorgte eine Aussage von Jürgen Klopp und Thomas Müller für Aufsehen.

Im Rahmen einer Diskussion über die mögliche Startelf sagte Klopp: "Zum Glück stellt Julian Nagelsmann die Mannschaft auf" – und ergänzte scherzhaft "noch".

Die Bemerkung sorgte im Studio für Lacher, auch Müller reagierte amüsiert und entgegnete: "Kloppo! Wir haben Juni. Du bist schon im September." (hier nachlesen >>>)

Klopp entschuldigt sich: "Bin immer noch dämlich"

Die Aussagen wurden anschließend auch von einigen Experten, darunter Stefan Effenberg, kritisiert.

Klopp entschuldigt sich nun nach dem Spiel gegen Curacao bei "Magenta TV" persönlich im Live-TV bei Julian Nagelsmann:

"Es war das Unwort meines Jahres. Ich hätte mir aufs Maul hauen können, aber es war schon zu spät. Ich werde übermorgen 59 und bin immer noch dämlich. Wir sind komplett auf eurer Seite. Aber es kommt nichts von uns, das eure Abläufe stören soll."

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