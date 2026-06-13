Shootingstar Said El Mala ist nach seiner starken Saison beim 1. FC Köln ein begehrtes Transferziel.

Erst vor kurzem scheiterte ein Wechsel in die Premier League zum FC Brentford (die Hintergründe >>>).

Nun wurde El Mala mit einem Wechsel zu Hoffenheim in Verbindung gebracht. Der "Kölner Express" berichtete, die TSG wolle den 19-Jährigen mit einem hohen Gehalt inklusive Handgeld locken. Die Ablöse soll demnach bis zu 50 Millionen Euro betragen.

Transfer-Ente

Hoffeneim selbst erteilt dem Transfer nun aber eine Absage. "Said langer Zeit nicht mehr so eine Transfer-Ente gelesen", schreiben die Kraichgauer in Anspielung auf den Vornamen El Malas.

Der Offensivstar steht bei Köln noch bis 2030 unter Vertrag. Der Linksaußen ist im Sommer 2024 von Viktoria Köln zum Effzeh gewechselt. Nach einer einjährigen Rückleihe gehört der Youngster seit vergangener Saison zum Kader.

In dieser Saison hat sich El Mala mit 13 Toren und fünf Vorlagen in 34 Einsätzen in die Auslage gespielt. In den WM-Kader von Julian Nagelsmann hat es der Teenager jedoch nicht geschafft.