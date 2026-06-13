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Wechselt Goretzka gemeinsam mit Ex-Kollegen in die MLS?

Der langjährige Bayern-Spieler wird seine Karriere im Ausland fortsetzen. Sein Vertrag läuft im Sommer aus.

Wechselt Goretzka gemeinsam mit Ex-Kollegen in die MLS? Foto: © IMAGO / Claus Bergmann
Textquelle: © LAOLA1
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Bleibt Leon Goretzka nach der WM 2026 gleich in den USA?

Laut "The Athletic" hat MLS-Klub Chicago Fire den DFB-Teamspieler im Visier. Das US-amerikanische Medium beruft sich auf Quellen, die über die Situation informiert sind, aber nicht dazu befugt sind, sich öffentlich zu äußern.

Zuletzt gab es auch schon Gespräche zwischen Goretzkas Ex-Mitspieler Robert Lewandowski und Chicago (zur Meldung >>>).

Viel Konkurrenz aus Europa

Goretzka wurde in den letzten Wochen und Monaten mit einigen europäischen Klubs in Verbindung gebracht. Die Spurs, Arsenal und Atletico Madrid galten als Interessenten.

Ende April gab die "Gazzetta dello Sport" sogar "grünes Licht" für einen Wechsel zu AC Milan.

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