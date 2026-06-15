WM-Fahrer! ÖFB-Quartett bekommt wohl neuen Torjäger-Kollegen

Der SV Werder Bremen steht vor der Verpflichtung von Cedric Itten.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge habe sich der Klub des ÖFB-Quartetts um Marco Friedl, Romano Schmid, Maximilian Wöber und Marco Grüll mit dem Schweizer Nationalspieler geeinigt.

Noch während der WM soll der Deal mit dem Mittelstürmer offiziell werden.

Bremer auf Torjäger-Suche

Der 29-Jährige darf Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf ablösefrei verlassen, da sein Vertrag für die 3. Liga nicht gültig ist.

Itten war im Sommer 2025 von den Youngs Boys Bern nach Deutschland gewechselt. In seiner ersten Saison erzielte er in 26 Spielen 13 Tore. Auch der FC Schalke 04 um Austro-Coach Miron Muslic soll sich um die Dienste des Angreifers bemüht haben.

Neben dem 15-fachen "Nati"-Kicker, der mit der Schweiz aktuell an der WM in den USA, Mexiko und Kanada teilnimmt, sollen auch Routinier Niclas Füllkrug und 2. Bundesliga-Torschützenkönig Noel Futkeu Thema an der Weser sein.