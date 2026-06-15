NEWS

WM-Fahrer! ÖFB-Quartett bekommt wohl neuen Torjäger-Kollegen

Marco Grüll und Co. strahlten vergangene Saison zu wenig Torgefahr aus. Nun steht ein neuer Angreifer ante portas.

WM-Fahrer! ÖFB-Quartett bekommt wohl neuen Torjäger-Kollegen Foto: © IMAGO / Uwe Kraft
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der SV Werder Bremen steht vor der Verpflichtung von Cedric Itten.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge habe sich der Klub des ÖFB-Quartetts um Marco Friedl, Romano Schmid, Maximilian Wöber und Marco Grüll mit dem Schweizer Nationalspieler geeinigt.

Noch während der WM soll der Deal mit dem Mittelstürmer offiziell werden.

Bremer auf Torjäger-Suche

Der 29-Jährige darf Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf ablösefrei verlassen, da sein Vertrag für die 3. Liga nicht gültig ist.

Itten war im Sommer 2025 von den Youngs Boys Bern nach Deutschland gewechselt. In seiner ersten Saison erzielte er in 26 Spielen 13 Tore. Auch der FC Schalke 04 um Austro-Coach Miron Muslic soll sich um die Dienste des Angreifers bemüht haben.

Neben dem 15-fachen "Nati"-Kicker, der mit der Schweiz aktuell an der WM in den USA, Mexiko und Kanada teilnimmt, sollen auch Routinier Niclas Füllkrug und 2. Bundesliga-Torschützenkönig Noel Futkeu Thema an der Weser sein.

Mehr zum Thema

Als Nachfolger von Wimmer! Wolfsburg verpflichtet Hertha-Kapitän

Als Nachfolger von Wimmer! Wolfsburg verpflichtet Hertha-Kapitän

International
3
Bayern angelt nach deutschem Nationalspieler

Bayern angelt nach deutschem Nationalspieler

Deutsche Bundesliga
Winkt Affengruber Deal mit Europa-League-Teilnehmer?

Winkt Affengruber Deal mit Europa-League-Teilnehmer?

3
Spanien-Stammkraft vor Wechsel zu Real Madrid

Spanien-Stammkraft vor Wechsel zu Real Madrid

La Liga
3
Nicht nur Rapid: Auch Austria gibt Angebot für U21-Teamspieler ab

Nicht nur Rapid: Auch Austria gibt Angebot für U21-Teamspieler ab

Bundesliga
49
Transfer-Update: Austria und Rapid buhlen um ÖFB-Talent

Transfer-Update: Austria und Rapid buhlen um ÖFB-Talent

Bundesliga
Als Mourinho-Assistent: Rückkehr von Weltmeister bahnt sich an

Als Mourinho-Assistent: Rückkehr von Weltmeister bahnt sich an

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) SV Werder Bremen Fortuna Düsseldorf 2. Deutsche Bundesliga Transfermarkt Gerüchteküche