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Winkt Affengruber Deal mit Europa-League-Teilnehmer?

Dem ÖFB-Teamspieler könnte sich ein Wechsel zu einem spanischen Europacup-Starter anbieten. Dort steht ein möglicher Abgang bevor.

Winkt Affengruber Deal mit Europa-League-Teilnehmer? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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David Affengruber gelang mit dem FC Elche in der Premierensaison nach dem Aufstieg in LaLiga gleich der Klassenerhalt.

Seine starken Leistungen wurden auch in Österreich belohnt, Ralf Rangnick nominierte ihn für die WM.

Seine Zukunft in Elche bleibt hingegen ungewiss, der Abwehr-Mann hat nur noch ein Jahr Vertrag. Seit Wochen ranken sich Transfergerüchte um den Innenverteidiger.

Zuletzt machte er klar: "Ich bin da, um mich auf die WM zu fokussieren. Was danach vielleicht passiert, ist gar nicht in meinem Kopf." (HIER nachlesen >>>).

Ernsthaftes Interesse kommt jetzt laut "El Gol Digital" von Ligakonkurrent Celta Vigo. Die Galizier beendeten die abgelaufene Saison auf Rang sechs, spielen damit 2026/27 in der UEFA Europa League.

Schwede wird wohl zuerst verkauft

Abhängen könnte der Deal aber von einem möglichen Transfer von Carl Starfelt, der Schwede habe demnach die Erlaubnis, Celta zu verlassen. Gelingt ein Verkauf, würde ein Affengruber-Wechsel durchaus wahrscheinlich werden. Dem Bericht zufolge hat der 31-Jährige einige Interessenten angelockt.

Laut Bericht betrage die Ausstiegsklausel von Affengruber vier Millionen Euro, dazu wäre Celta wohl bereit.

Die Möglichkeit, wieder auf internationaler Bühne aufzutreten, dürfte ein Reiz sein für den 25-Jährigen. Bereits für den SK Sturm absolvierte er 28 Spiele im Europacup.

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