Wie 2014 gegen Brasilien: Deutschland deklassiert Curacao

Deutschland schlägt zum WM-Auftakt Neuling Curacao mit 7:1.

Dabei legen die "Nagelsmänner" einen Start nach Maß hin: Bereits in der sechsten Spielminute stößt Deutschland ins vordere Drittel vor, der Ball kommt zu Wirtz, der auf Nmecha ablegt. Der BVB-Kicker lässt sich nicht zweimal bitten und schlenzt den Ball aus rund 15 Metern ins Eck.

Im Anschluss bleibt Deutschland spielbestimmend und kommt zu mehreren guten Möglichkeiten, lässt diese jedoch ungenutzt.

Curacao mit erstem WM-Tor

Mit der ersten gefährlichen Aktion gelingt Curacao dann der Ausgleich: Comenencia zieht aus knapp 16 Metern ab, der Ball rutscht durch die Beine von Kimmich und ist für Neuer unhaltbar. Das 1:1 und zugleich das erste WM-Tor der Inselnation.

Nach der Trinkpause vergibt Deutschland zunächst die erneute Führung. Schlotterbeck scheitert per Kopf, wenig später bringt Pavlovic seinen Abschluss aus rund 16 Metern nicht ins Tor unter, da mehrere Curacao-Verteidiger blocken.

Schlotterbeck und Havertz bringen Deutschland zurück

Die Antwort folgt schließlich durch einen Standard: Eine Ecke von Brown findet Schlotterbeck, der in der 36. Minute per Kopf zur 2:1-Führung trifft.

Auch nach dem Tor bleibt Deutschland tonangebend und drängt auf die Vorentscheidung. In der Nachspielzeit wird Nmecha im Strafraum gefoult, Havertz übernimmt Verantwortung und verwandelt den fälligen Elfmeter souverän zum 3:1-Pausenstand.

Nach dem Seitenwechsel knüpfen die Deutschen nahtlos an die starke erste Hälfte an. Bereits in der 47. Minute erhöht Musiala nach einem Zuspiel von Kimmich auf 4:1.

Brown erzielt erstes Länderspieltor

In der 62. Minute bietet sich durch Sané die Chance auf den nächsten Treffer, doch er scheitert freistehend vor dem Tor und lässt diese Möglichkeit ungenutzt.

Besser macht es kurz darauf Nathaniel Brown, der in der 68. Minute einen Volley nach sehenswerter Vorarbeit des eingewechselten Deniz Undav sauber trifft und auf 5:1 stellt.

Zehn Minuten später netzt der Joker selbst: Kimmich gibt seinen zweiten Assist, legt auf Undav ab, der nur mehr einschieben muss und auf 6:1 stellt.

Den Schlusspunkt setzt Havertz mit seinem zweiten Treffer: Er lupft den Ball über Torhüter Eloy Room hinweg zum 7:1-Endstand. Es ist der höchste deutsche Sieg seit dem Halbfinale 2014.