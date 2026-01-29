Champions League: Die Abschluss-Tabelle der Ligaphase

Der letzte Spieltag der Ligaphase in der UEFA Champions League ist gespielt.

Damit stehen auch bereits die ersten Achtelfinalisten fest: Neben dem Arsenal und Bayern München, die den Einzug bereits zuvor fixierten, haben auch Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting und Manchester City den Sprung in die Top acht geschafft.

Die Teams auf den Rängen neun bis 24 müssen dagegen im K.o.-Phasen-Playoff ran. Alle weiteren Teams (Plätze 25 bis 36) scheiden aus dem Wettbewerb aus.

Real Madrid rutschte mit einer Niederlage bei Benfica noch aus den Top acht, da Sporting spät bei Atletic Bilbao das Goldtor gelang - die Portugiesen beenden die Ligaphase auf Rang sieben. Torhüter-Tor! Mourinho zieht Real mit ins Playoff

Ebenfalls rausgerutscht sind noch Titelverteidiger PSG und Newcastle, die sich im direkten Duell 1:1 trennten. Inter nutzt auch ein später 2:0-Sieg beim BVB nichts, die Italiener werden Zehnter.

Die Tabelle der Ligaphase: