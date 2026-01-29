NEWS

Champions League: Die Abschluss-Tabelle der Ligaphase

Die letzte Runde in der Ligaphase der UEFA Champions League ist gespielt - acht Viertelfinaltickets sind vergeben, weitere acht werden im Playoff ausgespielt.

Champions League: Die Abschluss-Tabelle der Ligaphase Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der letzte Spieltag der Ligaphase in der UEFA Champions League ist gespielt.

Damit stehen auch bereits die ersten Achtelfinalisten fest: Neben dem Arsenal und Bayern München, die den Einzug bereits zuvor fixierten, haben auch Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting und Manchester City den Sprung in die Top acht geschafft.

Die Teams auf den Rängen neun bis 24 müssen dagegen im K.o.-Phasen-Playoff ran. Alle weiteren Teams (Plätze 25 bis 36) scheiden aus dem Wettbewerb aus.

Real Madrid rutschte mit einer Niederlage bei Benfica noch aus den Top acht, da Sporting spät bei Atletic Bilbao das Goldtor gelang - die Portugiesen beenden die Ligaphase auf Rang sieben. Torhüter-Tor! Mourinho zieht Real mit ins Playoff

Ebenfalls rausgerutscht sind noch Titelverteidiger PSG und Newcastle, die sich im direkten Duell 1:1 trennten. Inter nutzt auch ein später 2:0-Sieg beim BVB nichts, die Italiener werden Zehnter.

Diese Paarungen sind im K.-o.-Phasen-Playoff möglich >>>

Die Tabelle der Ligaphase:

Mehr zum Thema

Champions League LIVE: Konferenz mit BVB - Inter Mailand

Champions League LIVE: Konferenz mit BVB - Inter Mailand

Champions League
1
Champions League: Die möglichen Paarungen im K.o.-Phasen-Playoff

Champions League: Die möglichen Paarungen im K.o.-Phasen-Playoff

Champions League
Abschied aus den Top 8: PSG und Newcastle müssen nachsitzen

Abschied aus den Top 8: PSG und Newcastle müssen nachsitzen

Champions League
These: Die Premier League ist den anderen Ligen weit voraus

These: Die Premier League ist den anderen Ligen weit voraus

Champions League
23
Torhüter-Tor! Mourinho zieht Real mit ins Playoff

Torhüter-Tor! Mourinho zieht Real mit ins Playoff

Champions League
5
Almer nach Inter-Sieg: "Alter und Routine ausschlaggebend"

Almer nach Inter-Sieg: "Alter und Routine ausschlaggebend"

Champions League
Riskant! BVB hat gegen Inter nur vier Feldspieler auf der Bank

Riskant! BVB hat gegen Inter nur vier Feldspieler auf der Bank

Champions League

Kommentare

UEFA Champions League Fußball Inter Mailand Borussia Dortmund Real Madrid FC Liverpool FC Bayern München FC Arsenal FC Barcelona Sporting Lissabon Benfica Lissabon Paris Saint-Germain Manchester City Tottenham Hotspur FC Chelsea Newcastle United Juventus Turin Atletico Madrid Atalanta Bergamo Bayer 04 Leverkusen