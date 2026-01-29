Champions League: Die möglichen Paarungen im K.o.-Phasen-Playoff

Die Ligaphase der UEFA Champions League ist beendet, für die Teams auf den Positionen 9 bis 24 geht es im Playoff der K.o.-Phase weiter.

In einem Hin- und Rückspiel werden jene acht Mannschaften eruiert, die sich zu den bereits für das Achtelfinale qualifizierten Teams - die Top 8 der Ligaphase - gesellen.

Anhand der Platzierungen in der Ligaphase ergeben sich vier gesetzte (9./10., 11./12., 13./14., 15./16.) und vier ungesetzte (17./18., 19./20., 21./22., 23./24.) Pärchen, die bei der Auslosung am Freitag (12:00 Uhr) in Nyon nach folgendem Schema zugelost werden können:

9./10. gegen 23./24., 11./12. gegen 21./22., 13./14. gegen 19./20. und 15./16. gegen 17./18. Somit kommen für jedes Team nur zwei Gegner in Frage.

Daraus ergeben sich folgende mögliche Partien:

Real Madrid/Inter Mailand vs. FK Bodö/Glimt/Benfica Lissabon

Paris Saint-Germain/Newcastle United vs. AS Monaco/Qarabag Agdam

Juventus Turin/Atletico Madrid vs. Club Brügge/Galatasaray Istanbul

Atalanta Bergamo/Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund/Olympiakos Piräus