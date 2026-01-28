Jose Mourinho schockt Real Madrid!

Die "Königlichen" verlieren in der UEFA Champions League zum Abschluss der Ligaphase mit 2:4 bei Benfica Lissabon und ihrem ehemaligen Erfolgscoach. Torhüter (!) Trubin schießt die Portugiesen in 90+8 sogar in die Playoffs.

Damit muss Real Madrid als Tabellen-Neunter in die Playoffs der K.o.-Phase. Benfica schafft dagegen am letzten Drücker den Sprung eben dorthin.

Offener Schlagabtausch

Der Außenseiter aus Portugal bietet den "Königlichen" vom Start weg die Stirn. Nach einer Viertelstunde zeigt der Schiedsrichter sogar nach einem vermeintlichen Foul von Bellingham auf den Punkt, der Elfer wird nach dem Check der VAR-Bilder aber einkassiert.

Dafür gehen die Madrilenen in Führung, Mbappe köpft nach einer Flanke ein (30.).

Benfica antwortet prompt

Wenige Minuten später fällt der Ausgleich, erneut nach einer Flanke: Pavlidis findet Schjelderup, der aus kurzer Distanz per Kopf trifft (36.).

Die Mourinho-Elf drängt bis zur Pause auf den Ausgleich, Benfica vergibt zwei Top-Chancen. Doch Pavlidis (45.+5/E) bringt die Hausherren per Strafstoß in Halbzeit eins doch noch in Front.

Privatduell zwischen Mbappe und einem Norweger

Die erste Phase nach der Pause steht im Zeichen eines Privatduells: Schjelderup gegen Mbappe. Der Benfica-Flügel trifft von der Sechzehnerkante ins kurze Eck (54.), Reals Starkicker antwortet vier Minuten später nach Güler-Vorarbeit mit dem ersten Kontakt zum 2:3.

So richtig zwingend wird Real danach nicht mehr.

Torhüter Trubin der gefeierte Held

Und es kommt sogar noch schlimmer aus Sicht der "Königlichen".

Asencio fliegt in der dritten Minute der Nachspielzeit mit Gelb-Rot vom Feld. In einer hektischen Schlussphase - denn Benfica geht noch aufs 4:2, das sie in die Playoffs bringen würde - sieht auch noch Rodrygo wegen Schiedsrichter-Kritik die Ampelkarte (90.+7).

In doppelter Unterzahl gelingt Benfica sogar noch das 4:2 - und zwar in letzter Sekunde! Torhüter Anatoliy Trubin (90.+8) köpft die Gastgeber nach einer Freistoß-Flanke in die Playoffs, das Estadio da Luz verfällt in völlige Ekstase.

Im Playoff könnte es direkt zum Rematch zwischen beiden Teams kommen. Real (15 Punkte) beendet die Ligaphase als Neunter, Benfica (9) auf Platz 24.

Barca ringt Kopenhagen nach Rückstand nieder

Reals großer Rivale, der FC Barcelona, springt dagegen mit einem Sieg ins Achtelfinale.

Am letzten Spieltag der Ligaphase gewinnen die Katalanen nach Rückstand mit 4:1 gegen den FC Kopenhagen, womit die Blaugrana am Ende an fünfter Stelle liegen. Kopenhagen scheidet als 31. aus.

Barca will die Partie von Beginn an dominieren, doch der FCK schlägt früh zu. Mit der ersten Chance treffen die Gäste zum 1:0. Dadason wird nach einem Tiefenlauf von Elyounoussi gefunden, daraufhin bleibt der 17-jährige Isländer vor Garcia cool und schiebt rechts vorbei (4.).

Lewa macht die zweite Großchance

Anschließend läuft das Spiel, wie man es erwartet. Die Gastgeber kontrollieren das Geschehen und kommen zu einigen Möglichkeiten. Lewandowski hat allein vor dem Torhüter zu viel Zeit, scheitert an einer Fußparade seines Gegenübers (11.). Garcia trifft die Latte (34.).

Doch nach Wiederanpfiff gelingt der Ausgleich: Lewandowski verwertet seine zweite Top-Chance nach wunderbarer Vorarbeit von Yamal, der zwei Gegenspieler aussteigen lässt und danach zum Polen rüberlegt (48.).

Barca zieht davon

In Durchgang zwei gleicht sich der Spielstand schließlich den Kräfteverhältnissen an. Yamal (66.) dreht die Partie nämlich per abgefälschtem Schuss.

Raphinha erhöht die Führung mit seinem ersten Tor in dieser Champions-League-Saison, den Foul-Elfmeter hämmert der Brasilianer ins rechte Eck. Joker Rashford macht den Sack per direktem Freistoß zu (85.)

Athletic Bilbao schafft es nach einem 2:3 gegen Sporting nicht in die Top24, das Team aus Lissabon landet dafür überraschend auf Platz sieben.

Atletico Madrid tut es dem Stadtrivalen gleich und verliert ebenfalls überraschend. Mit dem 2:1-Sieg über Atleti schafft es Bodö/Glimt als 23. in die Playoffs. Die Simeone-Truppe muss als 14. ebenso eine Extrarunde drehen.

Ajax (32.) unterliegt Olympiakos zu Hause mit 1:2, die Griechen sind damit 18. Außerdem schlägt Brügge Olympique Marseille klar mit 3:0. Dadurch ist Brügge (19.) in den Playoffs, OM (25.) knapp nicht.