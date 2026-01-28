Starke Schlussphase! Inter gewinnt bei dezimierten Dortmundern

Am letzten Spieltag der Champions-League‑Ligaphase muss sich Borussia Dortmund gegen Inter Mailand mit 0:2 geschlagen geben.

Trotz des ersatzgeschwächten Kaders startet der BVB mutig, presst früh und bringt eine hohe Intensität auf den Platz, klare Körpersprache.

Umkämpfte, torarme Partie

Nach einer Ecke rutscht ein Rückraumabschluss von Julian Ryerson zu Serhou Guirassy durch, der aus acht Metern frei zum Abschluss kommt, den Ball aber nicht richtig trifft. Yann Sommer pariert (11.).

Inter antwortet prompt: Marcus Thuram fällt im Duell mit Nico Schlotterbeck, István Kovács lässt zu Recht weiterlaufen. Immer wieder kommt Inter zu Chancen, jedoch zunächst ohne Ertrag.

Francesco Acerbi muss nach unglücklichem Sturz am Finger behandelt werden, spielt mit Tape aber weiter. Vor der Pause hat Dortmund noch eine gute Freistoßszene, Fábio Silva köpft daneben (41.).

Dortmunds Drangphase – Inters Antwort

Aus der Kabine kommt der BVB mit Schwung: Jobe Bellinghams Schuss wird geblockt, Silva schießt vorbei. Die ersten Minuten gehören klar den Gastgebern.

Doch Inter findet im Verlauf der zweiten Hälfte zurück. In der 63. Minute rettet Bensebaini gegen Esposito in höchster Not. Nach und nach erhöhen "Nerazzuri" den Druck, der in der Schlussphase in der Führung mündet.

In der 80. Minute wird Mkhitaryan vor dem Strafraum von Felix Nmecha gelegt und holt eine gute Freistoßposition heraus. Federico Dimarco schlenzt den Ball gefühlvoll über die Mauer ins Eck – 1:0 für Inter.

Diouf setzt den Deckel drauf

Dortmund wirft in der Schlussphase alles nach vorne. Doch die Mailänder halten dagegen. In der 93. Minute ist Diouf zur Stelle. Der Joker kommt glücklich an den Ball, bleibt dann abgeklärt. Der Abschluss wird noch von einem BVB‑Bein abgefälscht und schlägt unhaltbar im linken Eck ein – 0:2 aus Sicht des BVB. Kurz darauf ist Schluss.

Unter dem Strich ist der Sieg verdient. Angesichts der Dortmunder Personalsituation war vielleicht auch nicht mehr drin. Der BVB schließt die Gruppenphase als 17. ab (elf Punkte). Inter Mailand wird Zehnter und verpasst somit auch den direkten Einzug in die Playoff-Phase (15 Punkte).

Weitere Ergebnisse

Bayer Leverkusen feiert einen klaren 3:0‑Heimsieg über Villarreal, unter anderem durch einen Doppelpack von Malik Tillman, und beendet die Ligaphase auf Platz 16 mit zwölf Punkten, während Villarreal als Tabellen-35. lediglich einen Zähler holt.

Eintracht Frankfurt muss sich Tottenham Hotspur mit 0:2 geschlagen geben. Die Hessen schließen die Ligaphase auf Rang 33 mit vier Punkten ab, während die Spurs dank des Auswärtssieges Platz vier sichern.

SSC Neapel unterliegt dem FC Chelsea in einem wilden Duell mit 2:3. Neapel beendet die Runde auf Platz 30 mit acht Punkten, Chelsea hingegen zieht als Tabellen-Sechster (16 Punkte) in die Playoffs ein.

Union Saint‑Gilloise überrascht mit einem 1:0‑Erfolg gegen Atalanta Bergamo, bleibt trotz des Sieges aber auf Platz 27 (9 Punkte). Atalanta landet nach Abschluss der Runde auf Rang 15 mit 13 Punkten.

Zum Abschluss trennten sich AS Monaco und Juventus Turin torlos 0:0. Monaco beendet die Ligaphase auf Rang 21 mit zehn Punkten, während Juventus mit 13 Punkten Platz 13 erreicht.