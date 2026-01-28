Borussia Dortmund Borussia Dortmund BVB Inter Mailand Inter Mailand INT
Heute 21:00 Uhr
1 2.90
X 3.50
2 2.40
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Champions League heute: Konferenz mit BVB - Inter Mailand

Der letzte Spieltag der CL-Ligaphase steht an und neben dem Duell BVB gegen Inter finden 17 weitere Partien statt. LIVE-Konferenz:

Champions League heute: Konferenz mit BVB - Inter Mailand Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Entscheidung naht. Am letzten Spieltag der CL-Ligaphase steht die Riesen-Konferenz mit 18 Partien an:

BVB - Inter Mailand (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<)

Ajax Amsterdam - Olympiakos Piräus (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<)

AS Monaco - Juventus Turin (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<)

Athletic Bilbao - Sporting Lissabon (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<)

Atletico Madrid - FK Bodo/Glimt (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<)

Bayer Leverkusen - FC Villareal (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<)

Benfica Lissabon - Real Madrid (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<)

Eintracht Frankfurt - Tottenham Hotspur (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<)

FC Arsenal - Kairat Almaty (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<)

FC Barcelona - FC Kopenhagen (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<)

FC Brügge - Olympique Marseille (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<)

FC Liverpool - Qarabag Agdam (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<)

Manchester City - Galatasaray Istanbul (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<)

Paphos FC - Slavia Prag (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<)

PSG - Newcastle United (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<)

PSV Eindhoven - FC Bayern München (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<)

SSC Neapel - FC Chelsea (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<)

Union Saint-Gilloise - Atalanta Bergamo (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<)

Mehr zum Thema

Dieser TV-Sender überträgt Dortmund gegen Inter Mailand live

Dieser TV-Sender überträgt Dortmund gegen Inter Mailand live

Champions League
7
These: Die Premier League ist den anderen Ligen weit voraus

These: Die Premier League ist den anderen Ligen weit voraus

Champions League
21
Mourinho über Real-Coach: "War nicht der beste Spieler, aber..."

Mourinho über Real-Coach: "War nicht der beste Spieler, aber..."

Champions League
1
Wanner dementiert ÖFB-Zusage: "Das ist nicht wahr"

Wanner dementiert ÖFB-Zusage: "Das ist nicht wahr"

ÖFB-Team
139
Mögliche Klausel: Gibt es nur ein kurzes Ljubicic Gastspiel?

Mögliche Klausel: Gibt es nur ein kurzes Ljubicic Gastspiel?

International
1
England statt BW Linz: ÖFB-Goalie vor Insel-Rückkehr

England statt BW Linz: ÖFB-Goalie vor Insel-Rückkehr

International
Ex-Rapid-Boss bereut Kühbauer-Rauswurf

Ex-Rapid-Boss bereut Kühbauer-Rauswurf

Bundesliga
5

Kommentare

UEFA Champions League Fußball Borussia Dortmund Inter Mailand