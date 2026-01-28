-
Marko Arnautovic 2025: Zwischen Rekorden und GerüchtenAnsakonferenz
-
Champions League Team der Saison 2024/25Champions League
-
Die jüngste Champions-League-Elf aller ZeitenChampions League
-
Ansapanier: Die 1-Milliarde-Elf aus La MasiaChampions League
-
Das Team der Champions League 2023/24Fußball - Champions League
-
Was wurde aus: Dortmunds CL-Finalisten von 2013Fußball - Champions League
-
Was wurde aus... Sturms CL-Helden von 2000/01Champions League
-
Champions League Team der Saison 2022/23Fußball - Champions League
-
Top-Elf: Best of 30 Jahre Champions LeagueFußball - Champions League
-
Ungekrönt: Diese Legenden gewannen nie die Champions LeagueFußball - Champions League
Champions League heute: Konferenz mit BVB - Inter Mailand
Der letzte Spieltag der CL-Ligaphase steht an und neben dem Duell BVB gegen Inter finden 17 weitere Partien statt. LIVE-Konferenz:
Die Entscheidung naht. Am letzten Spieltag der CL-Ligaphase steht die Riesen-Konferenz mit 18 Partien an:
BVB - Inter Mailand (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<)
Ajax Amsterdam - Olympiakos Piräus (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<)
AS Monaco - Juventus Turin (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<)
Athletic Bilbao - Sporting Lissabon (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<)
Atletico Madrid - FK Bodo/Glimt (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<)
Bayer Leverkusen - FC Villareal (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<)
Benfica Lissabon - Real Madrid (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<)
Eintracht Frankfurt - Tottenham Hotspur (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<)
FC Arsenal - Kairat Almaty (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<)
FC Barcelona - FC Kopenhagen (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<)
FC Brügge - Olympique Marseille (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<)
FC Liverpool - Qarabag Agdam (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<)
Manchester City - Galatasaray Istanbul (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<)
Paphos FC - Slavia Prag (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<)
PSG - Newcastle United (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<)
PSV Eindhoven - FC Bayern München (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<)
SSC Neapel - FC Chelsea (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<)
Union Saint-Gilloise - Atalanta Bergamo (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<)