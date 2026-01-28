These: Die Premier League ist den anderen Ligen weit voraus

Johannes Hofer:

Diese These unterstütze ich vollumfassend. Allein das Beispiel Tottenham zeigt diesen Umstand perfekt auf. In der Liga dümpeln sie die zweite Saison in Folge knapp oberhalb der Abstiegsränge herum. Doch international sind sie, so wie vier andere Klubs von der Insel vor dem letzten Spieltag in den Top 8 und damit auf Kurs Achtelfinale.

Das ist jetzt vielleicht eine gewagte These, aber die immer größer werdende Anzahl an Spielen kommt den Briten eher zugute als den Kontinentaleuropäern. Die Teams und Spieler sind diesen Rhythmus schlichtweg schon lange gewohnt. Was im Umkehrschluss aber nicht bedeutet, dass immer mehr Spiele gut für die Qualität des Kicks sind.

Verletzungsprobleme häufen sich von Jahr zu Jahr, 30-Mann-Kader gehören zur Normalität. Diese Fülle an Qualitätsspieler können sich am Ende nur die Finanzkräftigsten leisten. Und die kommen mit wenigen Ausnahmen eben aus England.

Aber eines möchte ich noch festhalten: Die Premier League hat die höchste Dichte, trotzdem muss der diesjährige Champions-League-Sieger aber nicht automatisch aus England kommen.

Flo Hager:

Erster, vierter, fünfter, siebter, achter und elfter hat die Premier League in der CL-Ligaphase vorzuweisen. Allein das beweist, dass die englische Liga im Moment die beste Liga ist.

Auch wenn man sich die übrigen Kader ansieht, fällt auf was für Qualität in der Premier League vorhanden ist.

Es überrascht beinahe, dass ausgerechnet Pep Guardiolas Manchester City im Vergleich zu den anderen englischen Teams am schwächsten in der Champions League abschneidet. Aber wie Johannes richtig anspricht, englische Teams haben auch die breitesten Kader und können deshalb am besten mit der Mehrfachbelastung umgehen.

Wenn es dann aber in die entscheidende Phase geht und die Viertel- und Halbfinale anstehen, werden die Topteams der anderen Ligen defintiv wieder gefährlich.

10 der letzten 20 Titel in der Königsklasse gingen an spanische Teams. Deshalb zählen für mich englische und spanische Mannschaften zu den Favoriten auf den Henkelpott in diesem Jahr. PSG, Bayern und Inter sollte man aber selbstverständlich ebenfalls wieder auf der Rechnung haben.