Die ewige Torschützenliste der UEFA Champions League

Seit 1992 kämpfen die besten Fußballspieler der Welt in der UEFA Champions League um die wohl begehrteste Trophäe im europäischen Vereinsfußball.

Beim Blick auf die ewige Torschützenliste wird man wenig überraschend mit vielen der größten Ikonen der vergangenen 30 Jahre konfrontiert. Einige haben ihre Karriere bereits beendet, einige befinden sich im Herbst davon, und einige starten gerade erst so richtig durch.

LAOLA1 zeigt die 25 erfolgreichsten Torschützen des Wettbewerbs.