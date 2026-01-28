Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain PSG Newcastle United Newcastle United NEW
NEWS

Abschied aus den Top 8: PSG und Newcastle müssen nachsitzen

Ein Remis bedeutet für beide Teams den Gang in die Zwischenrunde. Während die Bayern einen Zittersieg feiern, präsentieren sich die englischen Teams souverän.

Abschied aus den Top 8: PSG und Newcastle müssen nachsitzen
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Paris Saint-Germain und Newcastle United trennen sich in der UEFA Champions League am letzten Spieltag der Ligaphase mit 1:1.

Das Remis hat bittere Konsequenzen, denn sowohl die Franzosen als auch die Engländer rutschen aus den Top 8 und verpassen damit den direkten Einzug in das Achtelfinale.

Dembeles Fehlschuss und Willocks Antwort

Die Hausherren legen furios los, vergeben jedoch früh die Riesenchance zur Führung, als Ousmane Dembele einen Elfmeter neben das Tor setzt (4.).

Wenig später macht es Vitinha besser und trifft nach Vorarbeit von Khvicha Kvaratskhelia zum verdienten 1:0 (8.), ehe der Assistgeber kurz darauf verletzungsbedingt für Desire Doue weichen muss (22.).

Eddie Howes Truppe zeigt sich offensiv lange harmlos, schlägt aber in der Nachspielzeit der ersten Hälfte eiskalt zu: Joe Willock köpft eine Flanke von Dan Burn zum überraschenden Ausgleich in die Maschen (45.+2).

Chancenwucher nach der Pause

Auch nach dem Seitenwechsel gibt der französische Meister den Ton an, atmet aber tief durch, als ein vermeintlicher Treffer der Gäste vom Video-Assistenten aberkannt wird (58.).

Auf der Gegenseite verzweifeln die Pariser an der eigenen Ineffizienz: Vitinha scheitert aus aussichtsreicher Position (63.) und Dembele verfehlt den Kasten gleich mehrfach knapp (67., 90.+2).

Newcastle kommt durch Anthony Gordon noch zu einer Gelegenheit (73.), konzentriert sich aber erfolgreich auf die Defensive.

Der Umweg über die Playoffs

Das Unentschieden wirbelt die Tabelle ordentlich durcheinander. Da beide Mannschaften vor der Runde noch auf den Rängen sechs und sieben lagen, fallen sie nun auf Platz elf beziehungsweise zwölf zurück.

Mit jeweils 14 Zählern beenden PSG und Newcastle die Ligaphase und müssen nun den schweren Gang in die Playoffs antreten, um das Ticket für das Achtelfinale doch noch zu lösen.

Zittersieg der Bayern

Der FC Bayern München müht sich zu einem 2:1-Sieg bei der PSV Eindhoven.

In den Niederlanden fallen alle Treffer nach der Pause: Musiala schießt den deutschen Rekordmeister via Innenstange in Führung (58.), Saibari lässt die Eindhovner vom Aufstieg in die Zwischenrunde träumen (78.). Für den Siegtreffer sorgt Joker Harry Kane (84.).

Die Bayern (21 Punkte) beenden die Ligaphase auf dem zweiten Platz, für die PSV (8) ist die Saison in der Königsklasse mit Rang 28 beendet.

Englische Klubs souverän

Der FC Arsenal beendet die Ligaphase mit einem 3:2 gegen Kairat Almaty makellos an der Spitze.

Gyökeres stellt früh auf 1:0 (3.), Jorginho erzielt per Elfmeter den überraschenden Ausgleich (7./E). Havertz (15.) und Martinelli (36.) sorgen für einen komfortablen Vorsprung zur Pause, den Schlusspunkt setzen die Kasachen in Form von Ricardinho (90.+3).

Der FC Liverpool deklassiert Qarabag Agdam mit 6:0 und belegt den dritten Endrang.

Mac Allister eröffnet den Torreigen in der 15. Spielminute, Wirtz erhöht kurze Zeit später auf 2:0 (21.). Salah stellt sehenswert auf 3:0 (50.). Ekitike (57.) und Mac Allister (61.) mit seinem zweiten Tor machen es deutlich (61.). Chiesa besorgt noch das 6:0 (90.).

Manchester City gibt sich beim 2:0 gegen Galatasaray Istanbul keine Blöße. Die Tore erzielen Haaland (11.) und Cherki (29.). Damit gelingt mit Rang acht gerade noch der direkte Sprung ins Achtelfinale.

Der FC Paphos schlägt Slavia Prag 4:1, für den Sprung unter die Top 24 reicht der Sieg aber nicht mehr.

