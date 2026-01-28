Abschied aus den Top 8: PSG und Newcastle müssen nachsitzen

Zittersieg der Bayern
Der FC Bayern München müht sich zu einem 2:1-Sieg bei der PSV Eindhoven.
In den Niederlanden fallen alle Treffer nach der Pause: Musiala schießt den deutschen Rekordmeister via Innenstange in Führung (58.), Saibari lässt die Eindhovner vom Aufstieg in die Zwischenrunde träumen (78.). Für den Siegtreffer sorgt Joker Harry Kane (84.).
Die Bayern (21 Punkte) beenden die Ligaphase auf dem zweiten Platz, für die PSV (8) ist die Saison in der Königsklasse mit Rang 28 beendet.
Englische Klubs souverän
Der FC Arsenal beendet die Ligaphase mit einem 3:2 gegen Kairat Almaty makellos an der Spitze.
Gyökeres stellt früh auf 1:0 (3.), Jorginho erzielt per Elfmeter den überraschenden Ausgleich (7./E). Havertz (15.) und Martinelli (36.) sorgen für einen komfortablen Vorsprung zur Pause, den Schlusspunkt setzen die Kasachen in Form von Ricardinho (90.+3).
Der FC Liverpool deklassiert Qarabag Agdam mit 6:0 und belegt den dritten Endrang.
Mac Allister eröffnet den Torreigen in der 15. Spielminute, Wirtz erhöht kurze Zeit später auf 2:0 (21.). Salah stellt sehenswert auf 3:0 (50.). Ekitike (57.) und Mac Allister (61.) mit seinem zweiten Tor machen es deutlich (61.). Chiesa besorgt noch das 6:0 (90.).
Manchester City gibt sich beim 2:0 gegen Galatasaray Istanbul keine Blöße. Die Tore erzielen Haaland (11.) und Cherki (29.). Damit gelingt mit Rang acht gerade noch der direkte Sprung ins Achtelfinale.
Der FC Paphos schlägt Slavia Prag 4:1, für den Sprung unter die Top 24 reicht der Sieg aber nicht mehr.