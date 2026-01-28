Abschied aus den Top 8: PSG und Newcastle müssen nachsitzen

Paris Saint-Germain und Newcastle United trennen sich in der UEFA Champions League am letzten Spieltag der Ligaphase mit 1:1.

Das Remis hat bittere Konsequenzen, denn sowohl die Franzosen als auch die Engländer rutschen aus den Top 8 und verpassen damit den direkten Einzug in das Achtelfinale.

Dembeles Fehlschuss und Willocks Antwort

Die Hausherren legen furios los, vergeben jedoch früh die Riesenchance zur Führung, als Ousmane Dembele einen Elfmeter neben das Tor setzt (4.).

Wenig später macht es Vitinha besser und trifft nach Vorarbeit von Khvicha Kvaratskhelia zum verdienten 1:0 (8.), ehe der Assistgeber kurz darauf verletzungsbedingt für Desire Doue weichen muss (22.).

Eddie Howes Truppe zeigt sich offensiv lange harmlos, schlägt aber in der Nachspielzeit der ersten Hälfte eiskalt zu: Joe Willock köpft eine Flanke von Dan Burn zum überraschenden Ausgleich in die Maschen (45.+2).

Chancenwucher nach der Pause

Auch nach dem Seitenwechsel gibt der französische Meister den Ton an, atmet aber tief durch, als ein vermeintlicher Treffer der Gäste vom Video-Assistenten aberkannt wird (58.).

Auf der Gegenseite verzweifeln die Pariser an der eigenen Ineffizienz: Vitinha scheitert aus aussichtsreicher Position (63.) und Dembele verfehlt den Kasten gleich mehrfach knapp (67., 90.+2).

Newcastle kommt durch Anthony Gordon noch zu einer Gelegenheit (73.), konzentriert sich aber erfolgreich auf die Defensive.

Der Umweg über die Playoffs

Das Unentschieden wirbelt die Tabelle ordentlich durcheinander. Da beide Mannschaften vor der Runde noch auf den Rängen sechs und sieben lagen, fallen sie nun auf Platz elf beziehungsweise zwölf zurück.

Mit jeweils 14 Zählern beenden PSG und Newcastle die Ligaphase und müssen nun den schweren Gang in die Playoffs antreten, um das Ticket für das Achtelfinale doch noch zu lösen.