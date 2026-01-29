Mourinho nach "historischem" Sieg: "Wünsche mir bisschen Respekt"

Das Estadio da Luz in Lissabon stand Kopf.

Torhüter Anatoliy Trubin erzielte in der UEFA Champions League am letzten Spieltag der Ligaphase gegen Real Madrid mit der letzten Aktion des Spiels per Kopf das 4:2 und hievte Benfica Lissabon doch noch ins Playoff zur K.o.-Phase.

Selbst Cheftrainer Jose Mourinho, der in seiner langen Karriere schon viel erlebt hatte, war im Interview mit dem portugiesischen Pay-TV-Sender "Sport TV" überwältigt.

"Gewinnen oder verlieren am letzten Spielzug ist mir schon passiert, aber in dieser Situation, in der man gewinnt, aber es reicht nicht, und dann denkt man, es reicht, aber es reicht nicht, und man muss etwas ändern und ein Risiko eingehen..."

"Dann wären wir ausgeschieden"

Kurz vor Spielende hatte den "Agiuas" noch ein Treffer auf die Top 24 und damit den Verbleib in der Königsklasse gefehlt. Gleichzeitig hätte ein Gegentreffer nicht nur das sichere Aus, sondern gleichzeitig auch den Achtelfinal-Einzug Reals bedeutet.

Mourinho war sich bewusst: "Dieser Ball am Ende hätte zu einem 3:3 führen können und wir wären ausgeschieden. Gegen Real zu gewinnen hat immer eine große Bedeutung, aber in diesem Moment mussten wir alles riskieren."

Benfica sei nicht stark bei Kopfbällen, "aber der Große (Trubin, Anm.) ging hin und schoss ein spektakuläres Tor." Der Ukrainer war sprachlos: "Alle sagten mir, ich solle mich beeilen. Dann ging ich in den Strafraum und schoss das Tor. Es war ein verrückter Moment."

Unabhängig von der Zukunft im Wettbewerb sei "dieser Sieg historisch", so Mourinho. "Auch aus wirtschaftlicher Sicht ist er wichtig, und noch wichtiger ist das Ansehen."

Mourinhos Worte für seine Kritiker

Für seine Kritiker hat "The Special One" ebenfalls Worte parat: "Das Einzige, was ich mir wünsche, ist ein bisschen Respekt. Ich hoffe, dass sie sich nicht umbringen oder von den Balkonen springen. Bleibt ruhig, Benfica wird verlieren und ihr werdet uns wieder fertigmachen können."

Im Playoff warten zwei Ex-Klubs Mourinhos: Entweder kommt es zu einem erneuten Duell mit Real Madrid oder zu einem Aufeinandertreffen mit Inter Mailand. Die Auslosung findet am Freitag (12:00 Uhr) in Nyon (Schweiz) statt.

