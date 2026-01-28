Almer nach Inter-Sieg: "Alter und Routine ausschlaggebend"

Inter Mailand hat die Ligaphase der UEFA Champions League mit einem Sieg beendet.

Der Serie-A-Klub holt bei Borussia Dortmund einen späten 2:0-Sieg. Federico Dimarco bringt die Gäste mit einem direkten Freistoßtreffer in Führung (81.), Andy Diouf macht mit einem Tor in der Nachspielzeit den Deckel drauf (90.+4).

Für Robert Almer hat im CANAL+-Studio im Endeffekt die Erfahrung der Italiener den Unterschied ausgemacht: "Vielleicht kann man sagen, dass das Alter und die Routine ausschlaggebend waren. Sie waren dann am Ende in den Situationen, wo du den Ball an der Cornerfahne hältst, auf Zeit spielst, Sachen ein bisschen provozierst, abgebrühter. Und haben für mich auch fitter gewirkt."

Inter schafft dennoch nicht den Sprung in die Top acht

Auch TSV-Hartberg-Coach Manfred Schmid bläst in dasselbe Horn: "Wenn man die Spielanlage gesehen hat: Dortmund musste viel mehr investieren, Inter hat total klug verteidigt. Das ist natürlich eine Belastung für Dortmund. Man hat beim Tor von Dimarco gesehen, dass sie dann auseinandergebrochen sind und kräftemäßig am Ende waren."

Gebracht hat es den Gästen allerdings recht wenig: Inter beendet die Ligaphase als Zehnter. Im Playoff zur K.-o.-Phase wartet ein Duell mit Bodö/Glimt oder Benfica. Dortmund landet nach der Niederlage auf dem 17. Platz.