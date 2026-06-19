Viele Anfragen für Amane: Aber Rapid wartet auf England

Beim SK Rapid bahnen sich in diesem Sommer noch einige Abgänge an.

Spieler wie Bendeguz Bolla, Nikolaus Wurmbrand oder Serge-Philippe Raux-Yao werden aktuell als mögliche Verkäufe gehandelt.

Auch Romeo Amane könnte die Hütteldorfer nach nur eineinhalb Jahren wieder verlassen. Rapid-Geschäftsführer-Sport Markus Katzer bestätigt im Gespräch mit dem "Kurier":

"Für Amane gibt es die meisten Anfragen, mehrere Vereine sind aktuell sehr interessiert."

Katzer wartet auf England

Für die richtige Ablöse ist Katzer jedoch gewillt, zuzuwarten: "Noch bewegt sich im Segment der Ablösen zwischen 5 und 15 Millionen wenig. Aber das ist nur eine Frage der Zeit, bis es in England richtig losgeht. Das große Geld kommt über England."

Amane wechselte im Jänner 2025 für 1,3 Millionen Euro nach Hütteldorf. Sein aktueller Marktwert laut "Transfermarkt" beläuft sich auf fünf Millionen Euro - von einem satten Transferplus ist auszugehen.

Neuzugänge müssen warten

Neue Spieler werden indes nicht so schnell in Hütteldorf andocken - auch wenn Rapid weiterhin auf der Suche nach einem neuen defensiven Mittelfeldspieler ist.

"Vor möglichen Verkäufen gibt es keine weiteren Neuzugänge", bestätigt Katzer.