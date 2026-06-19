Katzer bestätigt: Rapid-Youngster wird nicht wechseln

Rapid-Eigengewächs Ensar Music spielte sich mit seinen Leistungen in der vergangenen Saison in den Fokus einiger Klubs im Ausland.

Zuletzt wurde aus Interesse aus Deutschland, Italien und Kroatien berichtet. Hajduk Split soll seine Fühler ausgestreckt haben >>>

Rapid-Geschäftsführer-Sport Markus Katzer schiebt einem Wechsel jedoch den Riegel vor. Wie er dem "Kurier" bestätigt, wird der 18-jährige Youngster bleiben.

Music bekommt Chance bei Rapid-Profis

"Music rückt zu den Profis auf, weil wir an seine Zukunft bei Rapid glauben", so Katzer.

Music spielt seit 2014 in der Jugend des SK Rapid. In der vergangenen Saison verbuchte der zentrale Mittelfeldspieler fünf Tore und starke zwölf Assists in 29 Spielen für Rapid II in der ADMIRAL 2. Liga.

Music steht bei Rapid noch bis 2027 unter Vertrag, konkrete Verhandlungen über einen neuen Vertrag sollen schon bald aufgenommen werden.