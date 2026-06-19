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Schnappt sich Aufsteiger Lustenau einen Ex-Ried-Stürmer?

Die Vorarlberger treiben ihre Kaderplanungen weiter voran. Im Fokus steht jetzt ein neuer Stürmer.

Schnappt sich Aufsteiger Lustenau einen Ex-Ried-Stürmer? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Beim SC Austria Lustenau bahnt sich der nächste Sommer-Neuzugang an!

Mit Rückkehrer Danilo Soares, Albin Gashi, Lord Afrifa und Niklas Pertlwieser, sowie den Leihspielern Dion Kacuri, Dominik Weixelbraun und Emmanuel Chukwu hat der Aufsteiger in die ADMIRAL Bundesliga bereits sieben Neuzugänge verpflichtet.

Nach Informationen von "Sky" könnte mit Ex-Ried-Stürmer Wilfried Eza ein weiterer dazukommen. Die Lustenauer sollen mit dem Stürmer, der im Sommer ablösefrei wäre, in Kontakt stehen.

Konkurrenz aus LigaZwa

Zuletzt stand der Mann aus der Elfenbeinküste beim russischen Zweitligisten FK Chelyabinsk unter Vertrag. Dort traf er vier Mal in 25 Spielen.

In Österreich kickte er von 2023 bis 2025 in der ADMIRAL 2. Liga für die SV Ried. Dabei gelangen dem mittlerweile 29-jährigen Mittelstürmer 23 Tore in 45 Spielen.

Neben der Lustenauer Austria sollen auch der SKN St. Pölten und die Vienna dran sein.

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