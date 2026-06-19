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WAC holt serbischen Jung-Stürmer

Der 19-Jährige, der in der Jugend von Roter Stern Belgrad ausgebildet wurde, unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2028.

WAC holt serbischen Jung-Stürmer Foto: © GEPA
Textquelle: © APA/LAOLA1
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Fußball-Bundesligist WAC verstärkt sich mit dem serbischen Stürmer Veljko Vukojevic.

Wie die Wolfsberger am Freitag bekanntgeben, kommt der Nachwuchsteamspieler von Graficar Belgrad aus der zweiten Liga und erhält einen Vertrag bis Sommer 2028.

In der abgelaufenen Saison kam der Stürmer auf 41 Einsätze, bei denen ihm zehn Tore gelangen. Ausgebildet wurde Vukojevic bei Roter Stern Belgrad.

Erst am Donnerstag hatte der WAC mit Erik Kojzek einen 20-jährigen Stürmer an Partizan Belgrad verliehen, zudem steht Offensivmann Dejan Zukic unmittelbar vor einem Wechsel zu Vojvodina Novi Sad.

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