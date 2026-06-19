Wechsel zu den Bayern: Seonbuchner verlässt Salzburg

Der ehemalige Sportdirektor Bernhard Seonbuchner verlässt Salzburg.

Der 42-Jährige, der zuletzt in der Red-Bull-Akademie tätig war, wechselt zum FC Bayern München. Dort wird er Leiter Spiel-/Trainerentwicklung & Übergang am Campus.

Unter der Leitung von Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung, wird der UEFA-Pro-Lizenz-Inhaber künftig gemeinsam mit Michael Wiesinger die sportliche Führung in der Nachwuchsakademie des deutschen Rekordmeisters bilden, teilen die Münchner mit.

"Es gab viele gute Gespräche mit den Verantwortlichen beim FC Bayern. Ich freue mich auf die Herausforderung, bei einem der erfolgreichsten Clubs Europas in der Talententwicklung mitzuwirken, sowie auf die direkte Zusammenarbeit mit Michael Wiesinger, Jochen Sauer und allen Kolleginnen und Kollegen am Campus", so Seonbuchner.

Seonbuchner seit 2007 in Salzburg

Seonbuchner war bereits seit 2007 für die "Bullen" tätig.

Zunächst war er einige Jahre Trainer in der Red-Bull-Akademie, ehe er zum Akademieleiter aufstieg.

Im Sommer 2023 trat Seonbuchner die Nachfolge von Christoph Freund als Sportdirektor des FC Red Bull Salzburg an, blieb in dieser Funktion jedoch glücklos.

Ende 2024 kehrte er wieder in die Akademie zurück. Seonbuchner war als sportlicher Leiter auch für den FC Liefering zuständig.