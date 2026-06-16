-
Herzog: "Das ist das beste ÖFB-Team seit 1978"Ansakonferenz
-
Österreich vs. Jordanien: 5 Dinge, die ihr wissen müsstAnsakonferenz
-
Baumi out: Wer übernimmt die Zehn?Ansakonferenz
-
Ljubicic statt Baumgartner: Die richtige Wahl?Ansakonferenz
-
Das schönste WM-Trikot der WM 2026?Ansakonferenz
-
Herzog über die WM 1998: "Ich wollte nach Hause fliegen"Ansakonferenz
-
Braucht Österreich einen 26. WM-Spieler?Ansakonferenz
-
Top10-Ranking: Die legendärsten WM-Bälle!Ansakonferenz
-
Kann man Baumgartner ersetzen?Ansakonferenz
-
Österreich vor der WM: Bereit oder nicht?Ansakonferenz
Transfer-Update: Wechselt Affengruber innerhalb Spaniens?
Der ÖFB-Verteidiger soll von einem Europacup-Teilnehmer umworben werden. Ried hat einen neuen Trainer, Glasner wird wohl nicht Milan-Coach. Alle Updates:
Immer mehr Teams starten in die Gruppenphase der WM. Gleichzeitig passiert auch abseits des Rasens in Amerika einiges – am Transfermarkt gibt es eine Menge Transfers und noch mehr Getuschel.
LAOLA1 bietet einen Überblick über die aktuellen Transfergerüchte:
ADMIRAL Bundesliga:
Überraschender Name: Ried findet Senft-Nachfolger
Verlängert Abubakr Barry bei Austria Wien?
Austria Lustenau leiht Abwehr-Talent von Hoffenheim aus
Austria Wien: U17-Vizeweltmeister wohl heiß begehrt
ADMIRAL 2. Liga:
Amstetten holt Mittelfeld-Talent mit Bundesliga-Erfahrung
ÖFB-Legionäre:
Winkt Affengruber Deal mit Europa-League-Teilnehmer?
WM-Fahrer! ÖFB-Quartett bekommt wohl neuen Torjäger-Kollegen
Umbruch! Querfeld und Trimmel bekommen neuen Abwehrpartner
Österreichische Trainer:
Nach Rangnick-Absage: Milans Plan B führt in die Türkei
Kein Glasner! Neuer Milan-Coach steht wohl fest
Rangnick-Absage hat offenbar Konsequenzen für Adi Hütter