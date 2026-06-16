Transfer-Update: Wechselt Affengruber innerhalb Spaniens?

Immer mehr Teams starten in die Gruppenphase der WM. Gleichzeitig passiert auch abseits des Rasens in Amerika einiges – am Transfermarkt gibt es eine Menge Transfers und noch mehr Getuschel.

LAOLA1 bietet einen Überblick über die aktuellen Transfergerüchte:

ADMIRAL Bundesliga:

Überraschender Name: Ried findet Senft-Nachfolger

Verlängert Abubakr Barry bei Austria Wien?

Austria Lustenau leiht Abwehr-Talent von Hoffenheim aus

Austria Wien: U17-Vizeweltmeister wohl heiß begehrt

ADMIRAL 2. Liga:

Amstetten holt Mittelfeld-Talent mit Bundesliga-Erfahrung

ÖFB-Legionäre:

Winkt Affengruber Deal mit Europa-League-Teilnehmer?

WM-Fahrer! ÖFB-Quartett bekommt wohl neuen Torjäger-Kollegen

Umbruch! Querfeld und Trimmel bekommen neuen Abwehrpartner

Österreichische Trainer:

Nach Rangnick-Absage: Milans Plan B führt in die Türkei

Kein Glasner! Neuer Milan-Coach steht wohl fest

Rangnick-Absage hat offenbar Konsequenzen für Adi Hütter

Glasner-Nachfolger bei Crystal Palace steht fest