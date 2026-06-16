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Transfer-Update: Wechselt Affengruber innerhalb Spaniens?

Der ÖFB-Verteidiger soll von einem Europacup-Teilnehmer umworben werden. Ried hat einen neuen Trainer, Glasner wird wohl nicht Milan-Coach. Alle Updates:

Transfer-Update: Wechselt Affengruber innerhalb Spaniens? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Immer mehr Teams starten in die Gruppenphase der WM. Gleichzeitig passiert auch abseits des Rasens in Amerika einiges – am Transfermarkt gibt es eine Menge Transfers und noch mehr Getuschel.

LAOLA1 bietet einen Überblick über die aktuellen Transfergerüchte:

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