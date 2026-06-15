Verlängert Abubakr Barry bei Austria Wien?

Der FC Red Bull Salzburg hat starkes Interesse an Austrias Abubakr Barry. Die Veilchen haben zwar ein noch höheres Angebot aus der Ukraine erhalten, der Gambier will laut LAOLA1-Informationen dort allerdings nicht hin (HIER nachlesen >>>).

Eine Einigung mit Salzburg ist laut "Sky" nach wie vor ausständig. Die Austria bleibt bei den Forderungen konsequent, lehnte demnach auch die dritte Offerte ab.

Neuer Vertrag bei der Austria?

Das Problem der Wiener: Der Vertrag des 25-Jährigen läuft 2027 aus, dann wäre der Mittelfeld-Mann ablösefrei zu haben. Aber auch daran dürften die Veilchen denken, laut "Sky" wurde Barry ein neuer Vertrag am Verteilerkreis vorgelegt.

Es bleibt spannend, in welchem Trikot der Mittelfeld-Akteur kommende Saison zu sehen sein wird.