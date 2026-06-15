Lange wurde Oliver Glasner als Topkandidat bei AC Milan gehandelt.

Am Ende gehen die Italiener wohl ohne den Oberösterreicher in die neue Saison.

Wie Transferinsider Fabrizio Romano berichtet, unterschreibt Ruben Amorim bis 2028 mit einer Option auf ein weiteres Jahr.

Amorim akzeptiert wohl alle Bedingungen

Der Ex-Manchester-United-Coach habe alle Bedingungen der Mailänder akzeptiert. Damit bleibt Glasner nach seinem Ende bei Crystal Palace vorerst ohne Job.

Der Österreicher gilt nach seinen Erfolgen auf der Insel dennoch als begehrt. Feyenoord habe er Medienberichten zufolge abgesagt >>>

Milan wurde ursprünglich auch mit ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick in Verbindung gebracht. Der Deutsche sollte als Technischer Direktor anheuern, daraus wurde nichts. Rangnick verlängerte bis 2028 beim ÖFB.