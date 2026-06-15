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Umbruch! Querfeld und Trimmel bekommen neuen Abwehrpartner

Union Berlin krempelt seine Abwehr um. Ein junger Belgier heuert an.

Umbruch! Querfeld und Trimmel bekommen neuen Abwehrpartner Foto: © IMAGO / dts Nachrichtenagentur
Textquelle: © LAOLA1
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Der 1. FC Union Berlin verpflichtet Zeno Van den Bosch.

Das verkünden die "Eisernen" am Montag offiziell. Der Belgier (22) verlässt Jugendklub Royal Antwerpen abösefrei und unterschreibt in Köpenick einen Vertrag bis 2030.

Damit reagiert der Klub der beiden Österreicher Leopold Querfeld und Christopher Trimmel auf die Abgänge in der Abwehrzentrale. Sowohl Danilho Doekhi als auch Diogo Leite verlassen den Klub.

Austro-Duo auch nächste Saison an Bord

Neben Routinier und Rückkehrer Marvin Friedrich (30) ist der sechsfache belgische U-Nationalspieler Van den Bosch nun die zweite Neuverpflichtung für die Innenverteidigerposition.

Ebenfalls Kandidaten auf einen festen Wechsel in den Osten der Bundeshauptstadt sollen der Schweizer Nationalspieler Eray Cömert sowie Hoffenheim-Leihgabe Stanley Nsoki sein.

Leopold Querfeld (22) wird 2026/27 in seine dritte Saison mit Union gehen, der Vertrag des Burgenländer Urgesteins Christopher Trimmel (39) läuft indes noch bis Ende besagter Spielzeit.

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