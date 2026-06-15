NEWS

Rangnick-Absage hat offenbar Konsequenzen für Adi Hütter

Der Österreicher könnte bei Eintracht Frankfurt einen engen Vertrauten verlieren.

Rangnick-Absage hat offenbar Konsequenzen für Adi Hütter Foto: © IMAGO / Schüler
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Adi Hütter kehrte in diesem Sommer zu Eintracht Frankfurt zurück. Die Absage von Ralf Rangnick an die AC Milan hat für den Vorarlberger möglicherweise Konsequenzen.

Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche kommt laut Insider Matteo Moretto einem Milan-Deal immer näher. Der Deutsche soll als Head of Football anheuern.

Zuuletzt wurde auch ein Mann von Fenerbahce gehandelt. Jetzt ist aber Krösche offenbar sehr heiß.

Glasner dürfte nicht kommen

Cheftrainer wird wohl nicht Oliver Glasner. Ruben Amorim steht ante portas >>>

Bei einem etwaigen Deal würde Hütter einen wichtigen Vorgesetzten im Klub verlieren. Krösche arbeitet seit 2021 für Frankfurt.

Mehr zum Thema

Bayern München: Marokko-Star und DFB-Youngster ante portas

Bayern München: Marokko-Star und DFB-Youngster ante portas

Deutsche Bundesliga
4
Bayern angelt nach deutschem Nationalspieler

Bayern angelt nach deutschem Nationalspieler

Deutsche Bundesliga
Kein Glasner! Neuer Milan-Coach steht wohl fest

Kein Glasner! Neuer Milan-Coach steht wohl fest

Serie A
6
Umbruch! Querfeld und Trimmel bekommen neuen Abwehrpartner

Umbruch! Querfeld und Trimmel bekommen neuen Abwehrpartner

Deutsche Bundesliga
WM-Fahrer! ÖFB-Quartett bekommt wohl neuen Torjäger-Kollegen

WM-Fahrer! ÖFB-Quartett bekommt wohl neuen Torjäger-Kollegen

Deutsche Bundesliga
Nach Rangnick-Absage: Milans Plan B führt in die Türkei

Nach Rangnick-Absage: Milans Plan B führt in die Türkei

Serie A
2
Doch nicht Glasner? Milans Trainersuche vor dem Abschluss

Doch nicht Glasner? Milans Trainersuche vor dem Abschluss

Serie A
35

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) Eintracht Frankfurt AC Milan Markus Krösche Serie A