Adi Hütter kehrte in diesem Sommer zu Eintracht Frankfurt zurück. Die Absage von Ralf Rangnick an die AC Milan hat für den Vorarlberger möglicherweise Konsequenzen.

Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche kommt laut Insider Matteo Moretto einem Milan-Deal immer näher. Der Deutsche soll als Head of Football anheuern.

Zuuletzt wurde auch ein Mann von Fenerbahce gehandelt. Jetzt ist aber Krösche offenbar sehr heiß.

Glasner dürfte nicht kommen

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Bei einem etwaigen Deal würde Hütter einen wichtigen Vorgesetzten im Klub verlieren. Krösche arbeitet seit 2021 für Frankfurt.