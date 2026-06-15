Nach Rangnick-Absage: Milans Plan B führt in die Türkei

Aus dem Deal mit Ralf Rangnick wurde bei der AC Milan nichts, der Deutsche verlängerte beim ÖFB, sagte den Italienern ab.

Der Oberösterreicher Oliver Glasner gilt dennoch weiter als Kandidat, die Favoritenrolle soll er aber nicht innehaben. Berichten zufolge dürfte ein Ex-Trainer von Manchester United in der Pole-Position stehen >>>

Für die Position des Technischen Direktors braucht es jetzt offenbar auch einen Alternativplan. Laut "Gazzetta dello Sport" könnte man diese in der Türkei finden.

Plan B holte mit Leverkusen Double

Fenerbahce-Sportdirektor Devin Özek (31) sei demnach jener Mann, an den die Mailänder denken.

Der 31-Jährige heuerte erst im Sommer 2025 in der Türkei an, tütete unter anderem die Transfers von Marco Asensio (PSG) und Ederson (Manchester City) ein.

Davor arbeitete der Deutsche als Leitender Assistent in der Sportgeschäftsführung von Bayer Leverkusen (2022-2025), sammelte davor Erfahrungen als Scout (2020-2022).

2024 war der 31-Jährige mitverantwortlich für den Doublegewinn der "Werkself".