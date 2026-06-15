Austria Lustenau leiht Abwehr-Talent von Hoffenheim aus

Der SC Austria Lustenau präsentiert pünktlich zum Trainingsauftakt am Montagnachmittag zwei weitere Neuzugänge.

Der Bundesliga-Aufsteiger verpflichtet Emmanuel Chukwu auf Leihbasis von der TSG Hoffenheim. Der 19-jährige Nigerianer wird die kommende Saison beim Sportclub vom Rhein bestreiten.

Außerdem wird Novak Rajic aus der Akademie Vorarlberg unter Vertrag genommen. Der 17-Jährige unterschreibt ein Arbeitspapier bis Sommer 2029.

Vergangene Saison auf Leihe in Wolfsberg

Chukwu war im Februar 2025 aus seiner Heimat zum deutschen Bundesligisten gewechselt, das vergangene Jahr verbrachte der 1,90 Meter große Abwehrspieler per Leihe beim WAC. Für die Lavanttaler stand er in zehn Bundesliga-Partien am Platz.

"Emmanuel bringt eine sehr gute Physis sowie eine hervorragende Zweikampfführung mit. Darüber hinaus wird er unserer Abwehr mit seiner Dynamik und Schnelligkeit zusätzliche Stabilität verleihen. Weiters hat Emmanuel ebenso im Spielaufbau auch seine Qualitäten. Wir freuen uns auf einen spannenden Abwehrspieler und heißen ihn herzlich willkommen", sagt Sportdirektor Dieter Alge.

Rajic überzeugte bei Probetraining im Frühjahr

Rajic stand in der abgelaufenen Saison der ÖFB-U18-Jugendliga in 19 Partien am Rasen und empfahl sich mit seinen Leistungen und Performance beim Probetraining im Frühjahr für ein Engagement.

Über Rajic meint er: "Novak ist für sein Alter bereits sehr weit entwickelt und hat während einer Trainingswoche im Frühjahr beim Trainerteam einen äußerst positiven Eindruck hinterlassen. Im September feiert er seinen 18. Geburtstag. Wir sind überzeugt, dass er großes Potenzial besitzt und uns als Verteidiger sowie als Mensch in den kommenden Jahren viel Freude bereiten wird.“