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Glasner-Nachfolger bei Crystal Palace steht fest

Die "Eagles" verpflichten den französischen Erfolgscoach der Ligue-1-Überraschungsmannschaft.

Glasner-Nachfolger bei Crystal Palace steht fest Foto: © IMAGO / PsnewZ
Textquelle: © APA
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Crystal Palace hat den Franzosen Pierre Sage als Trainer-Nachfolger von Oliver Glasner vorgestellt.

Der 47-Jährige coachte in der vergangenen Saison in der Ligue 1 den RC Lens, mit dem er erstmals in der Vereinsgeschichte den nationalen Cup holte und als Vizemeister die Qualifikation für die Champions League schaffte. Bei Crystal Palace erhielt er einen Dreijahresvertrag.

Glasner hatte die "Eagles" 2025 zum FA-Cup-Titel geführt. In der abgelaufenen Saison eroberte man mit der Conference League den ersten Europacupsieg der Klubgeschichte.

"Oliver Glasner hat Unglaubliches erreicht, und jetzt muss ich dasselbe tun. Ich komme mit großen Ambitionen hierher", erklärte Sage.

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