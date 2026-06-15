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Austria Wien: U17-Vizeweltmeister wohl heiß begehrt

Für den Offensivspieler soll es Angebote aus dem In- und Ausland geben.

Austria Wien: U17-Vizeweltmeister wohl heiß begehrt Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Hasan Deshishku ist in den Fokus zahlreicher Topklubs gerückt. Das berichtet "Sky Sport Austria".

Demnach zeigen Vereine aus dem In- und Ausland Interesse an dem 18-jährigen Offensivtalent der Wiener Austria.

Insbesondere Klubs aus der deutschen Bundesliga und der niederländischen Eredivisie sollen seine Entwicklung verfolgen.

Vier Treffer bei der U17-WM

Deshishkus Vertrag bei den "Veilchen" läuft laut Sky mit 30. Juni aus.

Das Top-Talent hat sich vor allem vergangenes Jahr bei Österreichs U17-Vizeweltmeistertitel in Katar einen Namen gemacht. In acht Spielen traf er insgesamt vier Mal.

Bei den Young Violets in der ADMIRAL 2. Liga schoss Deshishku in der abgelaufenen Saison vier Tore in 19 Spielen.

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