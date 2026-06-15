Amstetten holt Mittelfeld-Talent mit Bundesliga-Erfahrung

Zweitligist SKU Amstetten hat Armin Haider von den LASK Amateuren OÖ verpflichtet.

"Armin passt perfekt in das gesuchte Profil. Er ist dynamisch, ehrgeizig, spielintelligent und bereit, die nächsten Schritte in seiner Karriere zu gehen", sagt Sportdirektor Thomas Gebauer.

Gebauer weiters: "Die 2. Liga bietet jungen Talenten die ideale Plattform, um Verantwortung zu übernehmen und sich auf hohem Niveau weiterzuentwickeln. Wir sind überzeugt, dass Armin diese Chance nutzen wird."

Bundesliga-Debüt gegen Rapid

Der 20-jährige offensive Mittelfeldspieler hatte die Akademie der Linzer durchlaufen und kam 2024 gegen den SK Rapid zu seinem Debüt in der ADMIRAL Bundesliga. Einige Monate später folgte eine weitere Bundesliga-Partie gegen den FC Blau-Weiß Linz.

In der abgelaufenen Saison stand Haider vier Mal im Kader der LASK-Profis, blieb aber ohne Einsatz. In der Regionalliga Mitte zeigte er bei den LASK Amateuren OÖ mit sechs Toren und fünf Assists in 16 Spielen auf.

Der dreifache ÖFB-U18-Nationalspieler über seinen Wechsel nach Amstetten: "Ich freue mich irrsinnig hier in Amstetten meinen nächsten Karriereschritt machen zu dürfen. Die Entscheidung ins Mostviertel zu wechseln viel mir leicht, da der SKU Amstetten bewiesen hat junge Talente extrem gut zu fördern und weiterzuentwickeln. Ich kann es kaum erwarten das neue Trainerteam, die neuen Mitspieler kennenzulernen und mit den Fans viele unvergessliche Momente im Stadion feiern zu können."