Überraschender Name: Ried findet Senft-Nachfolger

Die SV Ried hat einen neuen Cheftrainer!

Mario Despotovic (41) folgt auf Maximilian Senft und unterschreibt bis 2028. Der neue Mann kommt durchaus überraschend. Seit 2021 arbeitete er als Sportdirektor beim ägyptischen Erstligisten Wadi Degla.

2025 stieg der Verein erst in die höchste Spielklasse auf.

Erster Trainerjob im Profibereich

Seine Trainererfahrung beschränkt sich auf den Nachwuchs von Hajduk Split - zwischen 2017 und 2020 coachte Despotovic zuerst die U19, dann die zweite Mannschaft.

Sportchef Wolfgang Fiala erinnert an frühere Überraschungen auf der Trainerbank: "Der legendäre Paul Gludovatz hat bei uns erstmals eine Vereinsmannschaft trainiert, Klaus Roitinger startete seine Profi-Trainerkarriere bei der SV Ried. Und auch Vorgänger Max Senft war sicher keine alltägliche Lösung."

"Wir haben einige sehr konstruktive Gespräche mit unterschiedlichen Kandidaten geführt, bei denen ich mich auf diesem Weg auch bedanken möchte. Unser neuer Coach hat bei diesen Hearings einen hervorragenden und höchst professionellen Eindruck hinterlassen", so Klubchef Thomas Gahleitner über die Zusammenarbeit mit dem Deutsch-Kroaten.