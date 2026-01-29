NEWS

Transfer-Update: Verlässt Horvat Sturm schon im Winter?

Blau-Weiß Linz wird am Transfermarkt aktiv und verpflichtet einen Tormann. Sturm Graz könnte ein bitterer Abgang bereits im Winter drohen. Das Transfer-Update:

Transfer-Update: Verlässt Horvat Sturm schon im Winter? Foto: © GEPA
Am Mittwoch hat sich am Transfermarkt aus österreichischer Sicht wieder einiges getan, neben Gerüchten gab es auch mehrere fixe Vermeldungen. Drei ÖFB-Legionäre denken über neue Klubs nach.

LAOLA1 fasst die wichtigsten Transfer-News des Tages zusammen:

ADMIRAL Bundesliga:

Verliert der SK Sturm Tomi Horvat doch schon im Winter?

Offiziell! Blau-Weiß hat einen neuen Torhüter

ADMIRAL 2. Liga:

Lustenau-Talent wird an Lokalrivalen verliehen

Fix! Neuer Stürmer für Austria Salzburg

ÖFB-Legionäre:

England statt BW Linz: ÖFB-Goalie vor Insel-Rückkehr

ÖFB-Legionär denkt über Niederlande-Abschied nach

Mögliche Klausel: Gibt es nur ein kurzes Ljubicic-Gastspiel?

Doppelte Absage! Tormann-Legionär weiter auf Klubsuche

