Transfer-Update: Verlässt Horvat Sturm schon im Winter?
Blau-Weiß Linz wird am Transfermarkt aktiv und verpflichtet einen Tormann. Sturm Graz könnte ein bitterer Abgang bereits im Winter drohen. Das Transfer-Update:
Am Mittwoch hat sich am Transfermarkt aus österreichischer Sicht wieder einiges getan, neben Gerüchten gab es auch mehrere fixe Vermeldungen. Drei ÖFB-Legionäre denken über neue Klubs nach.
LAOLA1 fasst die wichtigsten Transfer-News des Tages zusammen:
ADMIRAL Bundesliga:
Verliert der SK Sturm Tomi Horvat doch schon im Winter?
Offiziell! Blau-Weiß hat einen neuen Torhüter
ADMIRAL 2. Liga:
Lustenau-Talent wird an Lokalrivalen verliehen
Fix! Neuer Stürmer für Austria Salzburg
ÖFB-Legionäre:
England statt BW Linz: ÖFB-Goalie vor Insel-Rückkehr
ÖFB-Legionär denkt über Niederlande-Abschied nach
Mögliche Klausel: Gibt es nur ein kurzes Ljubicic-Gastspiel?