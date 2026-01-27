Bericht: ÖFB-Keeper wechselt doch nicht in die Bundesliga

Die Leihe von Daniel Bachmann zum FC Blau-Weiß Linz hat sich offenbar zerschlagen.

Wie der britische Transfer-Journalist Anthony Joseph via "X" schreibt, habe sich der ehemalige ÖFB-Keeper gegen das Leih-Angebot der Linzer entschieden. Auch "Sky Sport Austria" berichtet.

Demnach habe der FC Watford dem Spieler und seinem Leih-Klub Deportivo La Coruna überlassen, eine Wechsel-Entscheidung zu treffen. Dabei enthalte das Leihgeschäft keine Ausstiegsklausel. Damit sei der Wechsel vom Tisch.

Alternativen stehen bereit

Wie schon am gestrigen Montag berichtet, gebe es mehrere Kandidaten für die Torhüter-Position bei Blau-Weiß. Ex-Austrianer Christian Früchtl und Ex-Salzburger Nico Mantl gelten als Alternativen.