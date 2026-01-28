NEWS

Lustenau-Talent wird an Lokalrivalen verliehen

Die Austria will einer Zukunftshoffnung bis Sommer in der Regionalliga Spielzeit verschaffen.

Austria Lustenaus Enes Koc wird die übrige Saison 2025/26 beim FC Dornbirn verbringen.

Wie der Zweitligist am Mittwoch verkündet, schließt sich der 20-jährige Austro-Türke dem Lokalrivalen auf Leihbasis bis Sommer an. Das Mittelfeld-Talent soll in der Regionalliga West "wertvolle Spielpraxis" sammeln.

In der laufenden Spielzeit kam der dreifache U19-Nationalspieler der Türkei zweimal in der ADMIRAL 2. Liga und einmal im UNIQA ÖFB-Cup zum Einsatz. In der Vorarlberger Elitelliga machte er in sieben Spielen fünf Tore.

"Für Enes ist es jetzt extrem wichtig, regelmäßig Spielpraxis zu bekommen. In der Regionalliga West hat er diese Möglichkeit, um sich weiterzuentwickeln und im Rhythmus zu bleiben. Aktuell steht Enes zudem im Bundesheer, daher sind die abendlichen Trainings in Dornbirn für ihn auch organisatorisch gut machbar. Als Kooperationsspieler bleibt er für uns jederzeit abrufbar und kann bei Bedarf wieder zum Profikader zurückgeholt werden", sagt Sportchef Dieter Alge.

