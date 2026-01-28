Doppelte Absage! Tormann-Legionär weiter auf Klubsuche

Für ÖFB-Legionär Markus Kuster geht die Suche nach einer neuen sportlichen Herausforderung weiter.

Der 31-jährige Burgenländer will den zypriotischen Erstligisten EN Paralimniou im laufenden Transferfenster um jeden Preis verlassen.

Doch das Unterfangen gestaltet sich schwierig. Von zwei Adressen gab es nun Absagen.

"Das Thema ist für ihn vom Tisch"

Wie Kusters Berater Markus Peresich gegenüber der "Krone" erzählt, entschieden sich sowohl der österreichische Bundesligist Blau-Weiß Linz, als auch der deutsche Drittligist Alemannia Aachen gegen eine Verpflichtung des ehemaligen ÖFB-U21-Keepers.

"Es hat sich beides erledigt", stellt Peresich klar. Während Blau-Weiß einen Ex-Salzburger als Ersatz für den verletzten Viktor Baier auserkoren hat, hat sich Aachen mit Routinier Manuel Riemann (37) geeinigt.

Die Suche geht damit weiter. "Momentan gibt's nichts Konkretes, wir müssen weiterschauen", gibt Peresich zu. Bereits am sechsten Februar schließt in vielen Ligen das Transferfenster.

Ob sich bis dahin ein Klub findet oder nicht: Das Kapitel Zypern ist für den ehemaligen Deutschland-Legionär beendet. Zuletzt stand er beim Ex-Klub von Damir Canadi und Marco Krainz nicht mehr im Kader. "Das Thema ist für ihn vom Tisch, endgültig."