Transfer-Update: Ein Ex-"Bulle" für den SK Sturm?
Ein ehemaliger Salzburger wird mit den "Schwoazn" in Verbindung gebracht, Blau-Weiß Linz hat die Torhütersuche wohl beendet.
Am Dienstag dreht das Transfer-Karussell in Österreich seine Runden, neben Gerüchten gibt es auch einen Vollzug und eine Vertragsauflösung. Zwei ÖFB-Legionäre haben neue Klubs.
LAOLA1 fasst die wichtigsten Transfer-News des Tages zusammen:
ADMIRAL Bundesliga:
Blau-Weiß hat seinen Torhüter wohl gefunden
BW Linz holt Mittelfeldspieler mit Serie-A-Erfahrung
Kjaergaard weiterhin in Italien im Gespräch
Bericht: ÖFB-Keeper wechselt doch nicht in die Bundesliga
Torwart-Suche bei BW Linz: Auch Ex-Mattersburger im Gespräch
Vertragsauflösung! GAK und Routinier gehen getrennte Wege
Kehrt Berisha nach Österreich zurück?
ÖFB-Legionäre:
Fix! Ex-Rapidler wechselt zum FC Schalke 04