Transfer-Update: Ein Ex-"Bulle" für den SK Sturm?

Ein ehemaliger Salzburger wird mit den "Schwoazn" in Verbindung gebracht, Blau-Weiß Linz hat die Torhütersuche wohl beendet.

Am Dienstag dreht das Transfer-Karussell in Österreich seine Runden, neben Gerüchten gibt es auch einen Vollzug und eine Vertragsauflösung. Zwei ÖFB-Legionäre haben neue Klubs.

LAOLA1 fasst die wichtigsten Transfer-News des Tages zusammen:

ADMIRAL Bundesliga:

Blau-Weiß hat seinen Torhüter wohl gefunden

BW Linz holt Mittelfeldspieler mit Serie-A-Erfahrung

Kjaergaard weiterhin in Italien im Gespräch

Bericht: ÖFB-Keeper wechselt doch nicht in die Bundesliga

Torwart-Suche bei BW Linz: Auch Ex-Mattersburger im Gespräch

Vertragsauflösung! GAK und Routinier gehen getrennte Wege

Kehrt Berisha nach Österreich zurück?

ÖFB-Legionäre:

Fix! Ex-Rapidler wechselt zum FC Schalke 04

Italien statt Brasilien: Neuer Klub für Daniel Nussbaumer

