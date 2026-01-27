Blau-Weiß Linz soll bei der Suche nach einem Ersatz für den verletzten Viktor Baier fündig geworden sein.

Das berichtet "Sky Sport Austria". Das Tabellenschlusslicht der ADMIRAL Bundesliga soll sich demnach mit Ex-Salzburger Nico Mantl verstärken. Der 25-jährige Deutsche kommt leihweise bis Saisonende vom FC Arouca.

Beim portugiesischen Erstligisten kam Mantl in dieser Saison auf acht Ligaspiele, stand in den beiden letzten Runden aber nicht mehr im Kader. Arouca hat die Leihe bereits auf den Social-Media-Kanälen bestätigt, die Linzer haben sich noch nicht dazu geäußert.

Von 2021 bis 2024 stand Mantl bei Red Bull Salzburg unter Vertrag, er absolvierte elf Partien für Salzburg.