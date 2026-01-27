NEWS

Torwart-Suche bei BW Linz: Auch Ex-Mattersburger im Gespräch

Die Gerüchte um einen Ersatz von Viktor Baier nehmen weiter zu. Nun gerät ein früherer Bundesliga-Goalie in den Fokus.

Torwart-Suche bei BW Linz: Auch Ex-Mattersburger im Gespräch Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Wer steht in der Rückrunde im Tor des FC Blau-Weiß Linz?

Der ehemalige ÖFB-Teamgoalie Daniel Bachmann wird es wohl nicht. Alle Infos >>>

Dafür rückt nun eine andere Personalie in den Fokus, wie die "Burgenländische Volkszeitung" (BVZ) berichtet. Demnach habe Blau-Weiß Interesse am Zypern-Legionär Markus Kuster (EN Paralimniou). Die Verhandlungen sollen schon fortgeschritten sein – sogar so weit, dass ein Wechsel bereits in dieser Woche fixiert werden könnte.

Zuletzt nicht mal mehr im Kader

Kuster wechselte erst im vergangenen Sommer von Winterthur nach Zypern, wo er in den letzten sieben Ligaspielen nicht zum Einsatz kam. Seit Mitte Dezember stand er überhaupt nicht mehr im Kader.

Somit könnte der 31-Jährige fünfeinhalb Jahre nach seinem Abgang aus Mattersburg wieder in die ADMRIAL Bundesliga zurückkehren.

Admiral Bundesliga Fußball Markus Kuster SV Mattersburg FC Blau-Weiß Linz Gerüchteküche Transfermarkt