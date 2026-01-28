NEWS

Mögliche Klausel: Gibt es nur ein kurzes Ljubicic Gastspiel?

Laut einem Medienbericht könnte der Österreicher die "Königsblauen" im Sommer aufgrund einer Klausel schon wieder verlassen.

Mögliche Klausel: Gibt es nur ein kurzes Ljubicic Gastspiel? Foto: © getty
Mit den Verpflichtungen von Dejan Ljubicic und Edin Dzeko hat der FC Schalke 04 im Winter-Transferfenster den nächsten Schritt in Richtung Bundesliga-Aufstieg unternommen.

Die Elf von Cheftrainer Miron Muslic liegt nach 19 Runden an der Tabellenspitze, zwei Punkte vor Darmstadt 98 und drei Zähler vor Paderborn.

Wie die "WAZ" nun aber berichtet, könnte das Gastspiel von Ljubicic in Gelsenkirchen ein Kurzes werden. So soll der 28-jährige Österreicher Schalke im Falle eines Nicht-Aufstiegs schon im Sommer per Klausel wieder verlassen können.

Der Mittelfeldspieler hat eigentlich einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. Schalke soll dem Vernehmen nach rund eine Million Euro an Dinamo Zagreb überwiesen haben.

