Fix! Neuer Stürmer für Austria Salzburg

Neuzugang für den SV Austria Salzburg!

Die Mozartstädter sichern sich die Dienste von Nico Lukasser-Weitlaner. Das gab der Klub aus der ADMIRAL 2. Liga am Mittwoch offiziell bekannt.

Der 20-jährige Stürmer kommt aus der Salzburger Liga vom TSU Bramberg. In der vierten Liga spielte sich der Österreicher mit 19 Toren aus 15 Spielen ins Rampenlicht.

"Wir haben, speziell im Salzburger Raum, natürlich auch die unteren Ligen stets im Blick und freuen uns, wenn wir aufstrebenden Spielern eine Plattform geben können. Mit Nico sind wir in der Offensive noch variabler. Schön, dass er sich für die Austria entschieden hat", heißt es in der Aussendung.