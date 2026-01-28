Verliert der SK Sturm Tomi Horvat doch schon im Winter?

Muss der SK Sturm Graz schon in der Rückrunde ohne Tomi Horvat auskommen?

Wie "Sky Sport Austria" schreibt, habe Bristol City den Wunsch, den Slowenen noch in diesem Transferfenster zu verpflichten. Das Medium berichtete schon vor einigen Wochen, dass eine Einigung bezüglich eines Sommer-Transfers von Horvat erzielt worden war.

Die Verhandlungen für einen möglichen Wechsel im Winter sollen demnach nun laufen, Bristol habe Gespräche mit Sturm aufgenommen. Auf der Insel würde der Sturm-Akteur auf Ex-Salzburg-Coach Gerhard Struber treffen.