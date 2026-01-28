England statt BW Linz: ÖFB-Goalie vor Insel-Rückkehr

Daniel Bachmann dürfte bald einen neuen Klub haben. Der Österreicher ist derzeit von Watford nach Spanien an Deportivo La Coruna verliehen, wollte den Klub verlassen. Da es keine Klausel für einen Leihabbruch gibt, war man auf Vereinssuche.

Blau-Weiß Linz galt zwischenzeitlich als Option, in der Stahlstadt unterschrieb aber ein Ex-Salzburg-Goalie >>>

Medizincheck soll am Mittwoch stattfinden

Jetzt dürfte auch Bachmann fündig geworden sein. Journalist Antony Joseph berichtet von einem Wechsel in die dritklassige League One nach England zu Leyton Orient. Dort ist Abstiegskampf angesagt, der Klub ist auf Rang 18, nur zwei Punkte über dem Strich.

Der Medizincheck des 31-Jährigen soll noch am Mittwoch stattfinden, bald könnte der Wechsel fix sein.

Bachmann verbrachte seine gesamte Profikarriere in Großbritannien, im Sommer wagte er erstmals den Schritt weg von der Insel. Für Watford lief der Österreicher sogar zwölfmal in der Premier League auf.