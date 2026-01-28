ÖFB-Legionär denkt über Niederlande-Abschied nach

Austro-Legionär Raffael Behounek könnte Willem II Tilburg noch diesen Winter lassen.

Das verrät der Wiener (28) in einem am Dienstag erschienenen Interview mit dem "Brabant Dagblat". Dabei hatte der Abwehrspieler sein Team erst am Freitag zu einem Last-Minute-Sieg verholfen.

Gegen VV Venlo hatte der Innenverteidiger nach einem Eckball in der 88. Minute das 2:1-Siegtor erzielt. Nicht nur das zweite Saisontor für den ehemaligen WSG-Kicker, sondern ein besonderer Treffer. Denn es könnte ein Abschiedsgeschenk gewesen sein.

Nicht mehr unersetzbar

"Ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. (...) Ich bin auch froh, dass ich der Mannschaft helfen konnte und den Fans etwas zurückgeben konnte. Denn ehrlich gesagt könnte dies mein letztes Spiel für Willem II gewesen sein."

Seit der Stadlauer im Sommer 2023 nach Holland wechselte, gehörte er bei Willem II stets zum unangefochtenen Stammpersonal. Nach der Aufstiegssaison 2023/24 war Behounek auch in der vergangenen Eredivisie-Spielzeit nicht aus der Startelf wegzudenken.

In der laufenden Saison begann er zwar ebenfalls meistens, Coach John Stegeman würde aber eigentlich lieber auf zwei andere Innenverteidiger setzen. "Wenn man plötzlich nicht mehr spielt oder seinen Stammplatz verliert, fühlt sich das wie ein Schlag ins Gesicht an."

"Meine Situation ist momentan einfach schwierig"

Schon im kommenden Sommer läuft der Vertrag des ÖFB-Legionärs aus - ein vorzeitiger Abschied im Winter ist aber nicht ausgeschlossen.

Bereits im vergangenen Sommer stand ein Wechsel im Raum, im laufenden Transferfenster soll Blau-Weiß Linz Interesse bekundet haben.

Um jeden Preis will Behounek den Zweitligisten Tilburg aber nicht verlassen. "Es ist wunderbar für diesen Verein zu spielen, besonders zu Hause. Aber ich muss auch an mich und meine Karriere denken. Meine Situation ist momentan einfach schwierig. So hätte ich es mir nicht gewünscht."