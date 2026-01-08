NEWS

Transfer-Update: Salzburg tütet Millionentransfer ein

Der Wechsel von Petar Ratkov bringt Red Bull Salzburg eine zweistellige Millionensumme ein. Auch Sturm Graz könnte ordentlich abkassieren. Der GAK hat einen neuen Keeper. Transfer-Update:

Transfer-Update: Salzburg tütet Millionentransfer ein Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Das Transferkarussell in Österreich nimmt Fahrt auf. Der FC Red Bull Salzburg kassiert eine Millionensumme für Stürmer Petar Ratkov. Auch der SK Sturm Graz und der GAK müssen um den Verbleib eines Stammspielers bangen. Doch auch auf der Zugangsseite gab es Donnerstag Neuigkeiten.

LAOLA1 fasst die Transfer-Aktivitäten zusammen:

ADMIRAL Bundesliga:

Bestätigt: Salzburg-Angreifer unterschreibt in der Serie A

Chukwuani vor Abgang? Das sagt Sportchef Parensen

GAK holt Torhüter zurück nach Österreich

Serie-A-Klub buhlt offenbar um GAK-Stammspieler

Hartberg findet Abnehmer für Ergänzungsspieler

Er soll das Trainerteam bei Rapid komplettieren

Ist Altachs Trainer-Lösung schon im Haus?

ADMIRAL 2. Liga:

Neuer Klub von FAC-Shootingstar soll feststehen

Ex-Vienna-Coach heuert als Co-Trainer bei Liefering an

Mehr zum Thema

Die Rekord-Verkäufe der 12 Bundesliga-Klubs

Die Rekord-Verkäufe der 12 Bundesliga-Klubs

Bundesliga
33
Chukwuani vor Abgang? Das sagt Sportchef Parensen

Chukwuani vor Abgang? Das sagt Sportchef Parensen

Bundesliga
71
Neuer Klub von FAC-Shootingstar soll feststehen

Neuer Klub von FAC-Shootingstar soll feststehen

2. Liga
10
Serie-A-Klub buhlt offenbar um GAK-Stammspieler

Serie-A-Klub buhlt offenbar um GAK-Stammspieler

Bundesliga
8
Ratkov bereits in Rom: Transfer vor Abschluss

Ratkov bereits in Rom: Transfer vor Abschluss

Bundesliga
59
GAK holt Torhüter zurück nach Österreich

GAK holt Torhüter zurück nach Österreich

Bundesliga
16
Bericht: Rangers beobachten Sturm-Mittelfeldmann

Bericht: Rangers beobachten Sturm-Mittelfeldmann

Bundesliga
40
Kommentare

Kommentare

TSV Hartberg SCR Altach Admiral Bundesliga Fußball Transfermarkt 2. Liga Mehmet Sütcü Petar Ratkov FC Red Bull Salzburg Lazio Rom FC Liefering Evan Eghosa Aisowieren FAC Wien SV Ried Tochi Chukwuani Glasgow Rangers Michael Parensen SK Rapid Wien GAK Franz Stolz US Lecce Gerüchteküche