Transfer-Update: Salzburg tütet Millionentransfer ein
Der Wechsel von Petar Ratkov bringt Red Bull Salzburg eine zweistellige Millionensumme ein. Auch Sturm Graz könnte ordentlich abkassieren. Der GAK hat einen neuen Keeper. Transfer-Update:
Das Transferkarussell in Österreich nimmt Fahrt auf. Der FC Red Bull Salzburg kassiert eine Millionensumme für Stürmer Petar Ratkov. Auch der SK Sturm Graz und der GAK müssen um den Verbleib eines Stammspielers bangen. Doch auch auf der Zugangsseite gab es Donnerstag Neuigkeiten.
LAOLA1 fasst die Transfer-Aktivitäten zusammen:
ADMIRAL Bundesliga:
Bestätigt: Salzburg-Angreifer unterschreibt in der Serie A
Chukwuani vor Abgang? Das sagt Sportchef Parensen
GAK holt Torhüter zurück nach Österreich
Serie-A-Klub buhlt offenbar um GAK-Stammspieler
Hartberg findet Abnehmer für Ergänzungsspieler
Er soll das Trainerteam bei Rapid komplettieren
Ist Altachs Trainer-Lösung schon im Haus?
ADMIRAL 2. Liga:
Neuer Klub von FAC-Shootingstar soll feststehen