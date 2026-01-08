Ex-Vienna-Coach heuert als Co-Trainer bei Liefering an

Der FC Liefering hat eine personelle Veränderung im Trainerteam vorgenommen.

Stefan Schoberer rückt in die zweite Reihe und kehrt, wie angekündigt, in die Red Bull Fußball Akademie zurück.

Seinen Platz im Trainerteam wird fortan Mehmet Sütcü einnehmen. Der ehemalige Cheftrainer des First Vienna FC wurde zum Start der Frühjahrsvorbereitung als neuer Co-Trainer vorgestellt.

Positive Bilanz im Trainerduell mit Beichler

Der gebürtige Türke übernahm beim First Vienna FC ab 2023 verschiedene Funktionen, unter anderem fungierte er als Leiter der Nachwuchsabteilung und Trainer der zweiten Mannschaft. Zwischen März 2024 und September 2025 war er zwei Mal als Cheftrainer der Kampfmannschaft tätig.

Vier Mal gab es das Trainerduell zwischen Beichler und Sütcü in der ADMIRAL 2. Liga: Dreimal ging das Team von Mehmet Sütcü als Sieger vom Platz, das letzte Aufeinandertreffen Ende August endete Unentschieden.