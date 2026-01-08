NEWS

Ex-Vienna-Coach heuert als Co-Trainer bei Liefering an

Im August 2025 standen sie sich noch als Gegner gegenüber, jetzt bilden sie gemeinsam das Trainerteam des FC Liefering.

Ex-Vienna-Coach heuert als Co-Trainer bei Liefering an Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der FC Liefering hat eine personelle Veränderung im Trainerteam vorgenommen.

Stefan Schoberer rückt in die zweite Reihe und kehrt, wie angekündigt, in die Red Bull Fußball Akademie zurück.

Seinen Platz im Trainerteam wird fortan Mehmet Sütcü einnehmen. Der ehemalige Cheftrainer des First Vienna FC wurde zum Start der Frühjahrsvorbereitung als neuer Co-Trainer vorgestellt.

Positive Bilanz im Trainerduell mit Beichler

Der gebürtige Türke übernahm beim First Vienna FC ab 2023 verschiedene Funktionen, unter anderem fungierte er als Leiter der Nachwuchsabteilung und Trainer der zweiten Mannschaft. Zwischen März 2024 und September 2025 war er zwei Mal als Cheftrainer der Kampfmannschaft tätig.

Vier Mal gab es das Trainerduell zwischen Beichler und Sütcü in der ADMIRAL 2. Liga: Dreimal ging das Team von Mehmet Sütcü als Sieger vom Platz, das letzte Aufeinandertreffen Ende August endete Unentschieden.

Mehr zum Thema

ÖFB-Talent wechselt von Red Bull zu Austria Salzburg

ÖFB-Talent wechselt von Red Bull zu Austria Salzburg

2. Liga
35
Neuer Klub von FAC-Shootingstar soll feststehen

Neuer Klub von FAC-Shootingstar soll feststehen

2. Liga
1
Chukwuani vor Abgang? Das sagt Sportchef Parensen

Chukwuani vor Abgang? Das sagt Sportchef Parensen

Bundesliga
5
Diese österreichischen Trainer sind derzeit vereinslos

Diese österreichischen Trainer sind derzeit vereinslos

Fußball
14
Lazio-Coach über Ratkov: "Ich kenne diesen Spieler nicht"

Lazio-Coach über Ratkov: "Ich kenne diesen Spieler nicht"

Serie A
7
Serie-A-Klub buhlt offenbar um GAK-Stammspieler

Serie-A-Klub buhlt offenbar um GAK-Stammspieler

Bundesliga
3
Kinderpornografie: Bewährungsstrafe für Skandal-Schiri Coote

Kinderpornografie: Bewährungsstrafe für Skandal-Schiri Coote

Fußball
Kommentare

Kommentare

First Vienna FC 2. Liga Fußball Mehmet Sütcü FC Liefering