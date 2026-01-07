-
-
-
-
-
-
-
Bericht: Rangers beobachten Sturm-Mittelfeldmann
Der schottische Traditionsverein befindet sich auf der Suche nach einer Verstärkung fürs Mittelfeld. Im Fokus soll dabei auch ein Spieler des SK Sturm Graz sein.
Verliert der SK Sturm Graz Tochi Chukwuani im Winter?
Wenn man einem Bericht des "Rangers Review" Glauben schenken mag, dann sollen sich die Rangers mit einer Verpflichtung des 22-jährigen Mittelfeldspielers beschäftigen.
Der schottische Traditionsklub liegt in der Liga aktuell auf Rang zwei, drei Punkte hinter Leader Heart of Midlothian. Im Kampf um die Meisterschaft will der Verein um den deutschen Cheftrainer Danny Röhl nun im Winter einen neuen Mittelfeldspieler verpflichten.
Noch bis 2028 in Graz unter Vertrag
Wie heiß das Gerücht um Chukwuani ist, ist unklar. Der 22-jährige Däne steht beim amtierenden Meister der ADMIRAL Bundesliga noch bis Sommer 2028 unter Vertrag. In der laufenden Saison bringt er es auf 16 Einsätze und ein Tor in der Liga.
Noch im Oktober stand Chukwuani beim 2:1-Heimsieg in der UEFA Europa League gegen die Rangers 90 Minuten auf dem Rasen und dürfte dort die Verantwortlichen der Schotten überzeugt haben.