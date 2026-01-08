NEWS

Hartberg findet Abnehmer für Ergänzungsspieler

Für den TSV Hartberg stand der Abwehrspieler gerade einmal 22 Minuten am Platz. Nun kehrt der frühere Jugendspieler der "Red Devils" in seine Heimat zurück.

Hartberg findet Abnehmer für Ergänzungsspieler Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der TSV Hartberg lässt Abwehrspieler Björn Hardley ablösefrei zum FC Dordrecht ziehen.

Beim niederländischen Zweitligisten unterschreibt der 23-Jährige einen Vertrag bis 2027 mit Option. Bereits vor seinem Wechsel zum TSV Hartberg war Hardley in der Keuken Kampioen Divisie für den FC Utrecht II aktiv.

Bei den Oststeirern konnte sich der frühere Jugendspieler von Manchester United überhaupt nicht durchsetzen. Insgesamt stand der Niederländer für den TSV Hartberg gerade einmal 22 Minuten am Platz. Im Kalenderjahr 2025 schaffte er es kein einziges Mal in den Kader.

Mehr zum Thema

Chukwuani vor Abgang? Das sagt Sportchef Parensen

Chukwuani vor Abgang? Das sagt Sportchef Parensen

Bundesliga
56
Neuer Klub von FAC-Shootingstar soll feststehen

Neuer Klub von FAC-Shootingstar soll feststehen

2. Liga
6
Serie-A-Klub buhlt offenbar um GAK-Stammspieler

Serie-A-Klub buhlt offenbar um GAK-Stammspieler

Bundesliga
7
GAK holt Torhüter zurück nach Österreich

GAK holt Torhüter zurück nach Österreich

Bundesliga
15
Ratkov bereits in Rom: Transfer vor Abschluss

Ratkov bereits in Rom: Transfer vor Abschluss

Bundesliga
54
Die Rekord-Verkäufe der 12 Bundesliga-Klubs

Die Rekord-Verkäufe der 12 Bundesliga-Klubs

Bundesliga
33
Transfer-Update: WAC-Stütze wechselt in die Türkei

Transfer-Update: WAC-Stütze wechselt in die Türkei

Bundesliga
5
Kommentare

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball TSV Hartberg Transfermarkt FC Dordrecht