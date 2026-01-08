Hartberg findet Abnehmer für Ergänzungsspieler

Der TSV Hartberg lässt Abwehrspieler Björn Hardley ablösefrei zum FC Dordrecht ziehen.

Beim niederländischen Zweitligisten unterschreibt der 23-Jährige einen Vertrag bis 2027 mit Option. Bereits vor seinem Wechsel zum TSV Hartberg war Hardley in der Keuken Kampioen Divisie für den FC Utrecht II aktiv.

Bei den Oststeirern konnte sich der frühere Jugendspieler von Manchester United überhaupt nicht durchsetzen. Insgesamt stand der Niederländer für den TSV Hartberg gerade einmal 22 Minuten am Platz. Im Kalenderjahr 2025 schaffte er es kein einziges Mal in den Kader.