Ratkov bereits in Rom: Transfer vor Abschluss

Der Transfer von Petar Ratkov von RB Salzburg zu Lazio Rom dürfte kurz vor dem Abschluss stehen.

Der italienische Hauptstadtklub hat bereits ein Foto des Stürmers auf seinem Instagram-Account mit dem Untertitel "Petar is here!" gepostet.

Es soll eine Ablösesumme in Höhe von 13 Millionen an die "Bullen" fließen. Ratkov kam in dieser Spielzeit wettbewerbsübergreifend auf 29 Einsätze für Salzburg, in denen ihm zwölf Tore und drei Assists gelangen.