Ratkov bereits in Rom: Transfer vor Abschluss
Auf dem Instagram-Account von Lazio wurde Ratkov bereits mit Fanschal abgebildet. Die offizielle Verkündigung dürfte nur eine Frage der Zeit sein.
Der Transfer von Petar Ratkov von RB Salzburg zu Lazio Rom dürfte kurz vor dem Abschluss stehen.
Der italienische Hauptstadtklub hat bereits ein Foto des Stürmers auf seinem Instagram-Account mit dem Untertitel "Petar is here!" gepostet.
Es soll eine Ablösesumme in Höhe von 13 Millionen an die "Bullen" fließen. Ratkov kam in dieser Spielzeit wettbewerbsübergreifend auf 29 Einsätze für Salzburg, in denen ihm zwölf Tore und drei Assists gelangen.