NEWS

Ratkov bereits in Rom: Transfer vor Abschluss

Auf dem Instagram-Account von Lazio wurde Ratkov bereits mit Fanschal abgebildet. Die offizielle Verkündigung dürfte nur eine Frage der Zeit sein.

Ratkov bereits in Rom: Transfer vor Abschluss Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der Transfer von Petar Ratkov von RB Salzburg zu Lazio Rom dürfte kurz vor dem Abschluss stehen.

Der italienische Hauptstadtklub hat bereits ein Foto des Stürmers auf seinem Instagram-Account mit dem Untertitel "Petar is here!" gepostet.

Es soll eine Ablösesumme in Höhe von 13 Millionen an die "Bullen" fließen. Ratkov kam in dieser Spielzeit wettbewerbsübergreifend auf 29 Einsätze für Salzburg, in denen ihm zwölf Tore und drei Assists gelangen.

Ronaldinho & Co.: Sie wären fast nach Österreich gewechselt

Philipp Lahm
Ronaldinho

Slideshow starten

16 Bilder

Mehr zum Thema

Transfer-Update: WAC-Stütze wechselt in die Türkei

Transfer-Update: WAC-Stütze wechselt in die Türkei

Bundesliga
2
Bericht: Salzburg-Stürmer steht vor Millionen-Wechsel

Bericht: Salzburg-Stürmer steht vor Millionen-Wechsel

Serie A
58
Salzburg muss im Trainingslager auf Routinier verzichten

Salzburg muss im Trainingslager auf Routinier verzichten

Bundesliga
4
Die Rekord-Verkäufe der 12 Bundesliga-Klubs

Die Rekord-Verkäufe der 12 Bundesliga-Klubs

Bundesliga
25
So viel kassiert der WAC für den Nwaiwu-Transfer

So viel kassiert der WAC für den Nwaiwu-Transfer

Bundesliga
19
Fix! Nwaiwu verlässt den WAC in Richtung Türkei

Fix! Nwaiwu verlässt den WAC in Richtung Türkei

Bundesliga
15
Bericht: Rangers beobachten Sturm-Mittelfeldmann

Bericht: Rangers beobachten Sturm-Mittelfeldmann

Bundesliga
40
Kommentare

Kommentare

Transfermarkt Admiral Bundesliga Fußball FC Red Bull Salzburg Lazio Rom Petar Ratkov